https://ria.ru/20231212/ikra-1915200724.html
Цена на красную икру в России опустилась ниже шести тысяч рублей
Цена на красную икру в России опустилась ниже шести тысяч рублей - РИА Новости, 12.12.2023
Цена на красную икру в России опустилась ниже шести тысяч рублей
Стоимость килограмма красной икры в России в ноябре впервые с конца прошлого года опустилась ниже шести тысяч рублей и составила 5 974 рубля, следует из анализа РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T01:02
2023-12-12T01:02
2023-12-12T01:02
экономика
россия
илья шестаков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Стоимость килограмма красной икры в России в ноябре впервые с конца прошлого года опустилась ниже шести тысяч рублей и составила 5 974 рубля, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Глава Росрыболовства Илья Шестаков в начале ноября говорил РИА Новости, что объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в этом году создают предпосылки для снижения цен на горбушу, и ведомство ждет удешевления и красной икры. Цены на красную икру в январе этого года впервые за историю наблюдений Росстатом превысили 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Затем они постепенно росли еще несколько месяцев до максимума в 6 315 рублей. С августа цены перешли к снижению. В ноябре стоимость красной икры продолжила снижаться, потеряв за месяц 1,4%. В результате в конце осени цена составила 5 974 рубля - минимум с декабря прошлого года (5 940 рублей).
https://ria.ru/20231130/markirovka-1912994181.html
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экономика, россия, илья шестаков, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Илья Шестаков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Цена на красную икру в России опустилась ниже шести тысяч рублей
Цена на красную икру в России впервые за год опустилась ниже шести тысяч рублей