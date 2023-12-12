https://ria.ru/20231212/ii-1915225001.html

У искусственного интеллекта нет души, заявил главный лама Тувы

У искусственного интеллекта нет души, заявил главный лама Тувы - РИА Новости, 12.12.2023

У искусственного интеллекта нет души, заявил главный лама Тувы

Искусственный интеллект никогда не заменит человека, у него нет души, уверен Камбы-лама Тувы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар). РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:36

2023-12-12T09:36

2023-12-12T09:36

общество

технологии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не заменит человека, у него нет души, уверен Камбы-лама Тувы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар). "Я считаю, что искусственный интеллект никогда не заменит человека: у него же нет души, а без души невозможно никакое творчество, если речь идет о чем-то серьезном. Главное - уметь правильно пользоваться ИИ себе во благо. Когда роботов поставили на службу человеку, многие тоже высказывали опасения, но сегодня роботы работают на конвейерах, пылесосят нам квартиры, чего только не делают. Они облегчают человеку жизнь, а человек как был, так и есть "венец творения", - рассказал в интервью РИА Новости Камбы-лама Тувы. Он отметил, что сегодня все очень зависят от гаджетов, интернета, социальных сетей, отказаться от телефонов и компьютеров в целом невозможно, но важно уметь правильно полноценно распределять время, чтобы не тратить его впустую.

https://radiosputnik.ru/20231206/ii-1914138326.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии