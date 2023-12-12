https://ria.ru/20231212/granitsa-1915311217.html

США начали строить "виртуальную стену" на границе с Мексикой, пишут СМИ

США начали строить "виртуальную стену" на границе с Мексикой, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023

США начали строить "виртуальную стену" на границе с Мексикой, пишут СМИ

США размещают на границе с Мексикой высокотехнологичные наблюдательные вышки, использующие искусственный интеллект (ИИ), в рамках борьбы с нелегальной миграцией РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:23

2023-12-12T14:23

2023-12-12T14:25

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США размещают на границе с Мексикой высокотехнологичные наблюдательные вышки, использующие искусственный интеллект (ИИ), в рамках борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, пишет издание Axios. "Американское правительство строит "виртуальную стену" на южной границе, возводя для обнаружения людей сотни высокотехнологичных вышек - некоторые из которых используют ИИ - в попытке снизить контрабанду наркотиков и неимоверно высокую нелегальную миграцию", - пишет издание. По данным Axios, новые наблюдательные вышки, работающие автономно, оборудованы действующими на 360 градусов радарами, а также сенсорами, охватывающими территорию в несколько километров. Они также оснащены ИИ, который помогает им отличать людей от животных. Отмечается, что изображения с таких вышек передаются сотрудникам пограничного патруля, которые могут направить проверку в район, где была обнаружена активность. Как сообщается, вышки можно запрограммировать на блокировку участков зоны наблюдения, например, находящихся в частном владении. Пока не известно, следят ли вышки за людьми, находящимися на территории Мексики, а также простыми обывателями в США. Число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. Вопрос охраны границы даже стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.

https://ria.ru/20231212/estoniya-1915271973.html

https://ria.ru/20231212/ssha-1915267739.html

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в мире, сша, мексика, киев