https://ria.ru/20231212/gonka-1915207253.html

Китай начинает мировую "гонку" антропоморфных роботов, заявил эксперт

Китай начинает мировую "гонку" антропоморфных роботов, заявил эксперт - РИА Новости, 12.12.2023

Китай начинает мировую "гонку" антропоморфных роботов, заявил эксперт

Китай ставит задачу в ближайшие годы стать мировым лидером на новом перспективном рынке антропоморфных (человекообразных) роботов, построив три завода по их... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T03:13

2023-12-12T03:13

2023-12-12T03:13

технологии

китай

россия

луна

евгений дудоров

генри форд

московская биржа

нпо "андроидная техника"

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Китай ставит задачу в ближайшие годы стать мировым лидером на новом перспективном рынке антропоморфных (человекообразных) роботов, построив три завода по их производству, Россия должна развивать это направление, чтобы не остаться в аутсайдерах, заявил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров. "Сегодня мы сталкиваемся со следующим вызовом - недавно министерство промышленности и информатизации Китая выпустило коммюнике, в котором были утверждены планы построить через три года три завода по производству антропоморфных роботов. К этому заявлению нужно отнестись серьезно. Пекин "нащупал" в производстве антропоморфных роботов новый перспективный рынок и намерен стать его лидером", - сказал он. Дудоров подчеркнул, что сегодня КНР активно инвестирует в эти технологии, аккумулирует лучших ученых в данной сфере, поскольку оценивает перспективу массового внедрения антропоморфных роботов, в том числе в качестве "домашних помощников человека", как высоко вероятную. В России, по мнению собеседника агентства, перспективы этого рынка пока что оценивают неоправданно скептически, что влечет за собой риски остаться в аутсайдерах, когда данная отрасль начнет давать прибыль, сопоставимую с машиностроительным "бумом" ХХ века. "У нас же, напротив, многие озвучивают мнение, что антропоморфные роботы не нужны и у таких платформ нет особых перспектив. На самом деле в мире начинается гонка. Применение автомобилей изначально также не было массовым, и дело здесь не только в их экономической доступности. Потребовалось время на принятие технологии перемещения на механическом транспорте", - отметил Дудоров. Робот как "новый автомобиль" Он напомнил, что массовому внедрению автомобилей предшествовала работа по пропаганде их преимущества по сравнению с конными экипажами. Какое-то время машины был роскошью, однако после открытия серийного производства Генри Фордом они стали базовым средством передвижения. "Китай тоже нацелился на серийное производство антропоморфных роботов, как когда-то Форд организовал серийное производство автомобилей", - подчеркнул собеседник агентства. Руководитель "Андроидной техники" утверждает, что распространение таких роботов неизбежно, поскольку сегодня серьезно ощущается кадровая потребность в сотрудниках на ряде предприятий - в этой связи роботизация промышленности становится необходимой мерой, в том числе за счет сервисных антропоморфных роботов, которые будут способны выполнять недетерминированные работы, ранее выполняемые только человеком. "Когда-то Китай отставал в машиностроении, сейчас это "мировая фабрика". Теперь КНР точно не упустит момент, не должны упускать его и мы, поскольку в робототехнике сосредоточен основной пул современных технологий, включая искусственный интеллект", - резюмировал Дудоров. Антропоморфные космические роботы за рубежом Говоря о имеющихся сегодня за рубежом проектах человекообразных роботов, которые уже функционируют на космических станциях и проводят исследования на земле, собеседник агентства пояснил, что у претендующего на лидерство Китая все разработки в области космической робототехники не афишируются: "Хотя есть слухи, что несколько комплексов сегодня уже применяются на космической станции КНР". Более "открыты" в этом плане японские компании, в том числе GITAI, реализовавшая уже порядка 10 робототехнических решений в интересах космических исследований. Так, манипулятор GITAI R1 был испытан два года назад на японском сегменте МКС, где он участвовал в сборке солнечных панелей. Чем ответить России Сегодня российская наука также занимается направлением антропоморфных роботов. Дудоров напомнил, что недавно Центру подготовки космонавтов в Звёздном городке был передан "робот-кентавр" (антропоморфный робот, сочлененный с мобильным шасси) УКС-РТС (универсальный компьютерный стенд робототехнических систем). Этот комплекс, разработанный специалистами "Андроидной техники", предназначен для отработки технологий применения мобильных роботов на лунной поверхности. "Если мы работаем на Луне и хотим вмешаться в эту работу с Земли, то это достаточно сложно, поскольку есть временные задержки - сигнал идет от человека с Земли к роботу на Луне и обратно. Чтобы научиться работать в таких условиях - и нужен этот робот. Благодаря полученному с УКС-РТС заделу мы сможем создать роботов для экспедиций будущего, которые по факту могут состоятся через 15, а может даже, и 20 лет", - пояснили в "Андроидной технике". Дудоров добавил, что форм-фактор "кентавра" при создании роботов для исследования Луны сегодня является мировым трендом - своих "лунных кентавров" сегодня делают также японские, американские и немецкие ученые.

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https://ria.ru/20231121/nauka-1910626166.html

https://ria.ru/20231122/robokoshka-1910985028.html

https://ria.ru/20231130/ardi-1912885533.html

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