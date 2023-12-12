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В Ростовской области в среду сохраняется сильный ветер и гололед
В Ростовской области в среду сохраняется сильный ветер и гололед - РИА Новости, 12.12.2023
В Ростовской области в среду сохраняется сильный ветер и гололед
Сильный ветер и гололед, установившиеся в Ростовской области с понедельника, сохранятся в первой половине дня среды, сообщает управление ГО и ЧС... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:57
2023-12-12T15:57
2023-12-12T15:58
ростовская область
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Сильный ветер и гололед, установившиеся в Ростовской области с понедельника, сохранятся в первой половине дня среды, сообщает управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону. С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Наряду с гололедом в регионе дует сильный ветер. Часть школ региона во вторник изменили формат обучения. "По информации Ростовского гидрометцентра ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС в Ростове-на-Дону и Ростовской области до конца суток 12 декабря, ночью и в первой половине дня 13 декабря ожидается сильный гололёд, изморось и сильный ветер до 18 м/с", - говорится в сообщении. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что непрекращающийся дождь смывает с тротуаров реагенты, тем самым снижая эффективность противогололедной обработки. В настоящее время все школы и детские сады города работают в штатном режиме, однако "чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома". Логвиненко уточнил, что о принятом решении необходимо проинформировать классных руководителей, предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка не требуется. "Если ребенок остался дома, педагоги направят задания по предметам для самостоятельной работы. В эти дни новый учебный материал в школах проходить не будут", - отметил он.
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ростовская область, алексей логвиненко, ростов-на-дону, происшествия
Ростовская область, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Происшествия
В Ростовской области в среду сохраняется сильный ветер и гололед
В Ростовской области в среду сохраняется сильный ветер и гололед
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости.
Сильный ветер и гололед, установившиеся в Ростовской области с понедельника, сохранятся в первой половине дня среды, сообщает управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону
.
С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Наряду с гололедом в регионе дует сильный ветер. Часть школ региона во вторник изменили формат обучения.
«
"По информации Ростовского гидрометцентра ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС в Ростове-на-Дону и Ростовской области до конца суток 12 декабря, ночью и в первой половине дня 13 декабря ожидается сильный гололёд, изморось и сильный ветер до 18 м/с", - говорится в сообщении.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко
отметил, что непрекращающийся дождь смывает с тротуаров реагенты, тем самым снижая эффективность противогололедной обработки.
В настоящее время все школы и детские сады города работают в штатном режиме, однако "чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома".
Логвиненко уточнил, что о принятом решении необходимо проинформировать классных руководителей, предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка не требуется.
"Если ребенок остался дома, педагоги направят задания по предметам для самостоятельной работы. В эти дни новый учебный материал в школах проходить не будут", - отметил он.
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