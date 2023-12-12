https://ria.ru/20231212/gololed-1915338448.html

В Ростовской области в среду сохраняется сильный ветер и гололед

В Ростовской области в среду сохраняется сильный ветер и гололед - РИА Новости, 12.12.2023

В Ростовской области в среду сохраняется сильный ветер и гололед

Сильный ветер и гололед, установившиеся в Ростовской области с понедельника, сохранятся в первой половине дня среды, сообщает управление ГО и ЧС... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:57

2023-12-12T15:57

2023-12-12T15:58

ростовская область

алексей логвиненко

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Сильный ветер и гололед, установившиеся в Ростовской области с понедельника, сохранятся в первой половине дня среды, сообщает управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону. С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Наряду с гололедом в регионе дует сильный ветер. Часть школ региона во вторник изменили формат обучения. "По информации Ростовского гидрометцентра ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС в Ростове-на-Дону и Ростовской области до конца суток 12 декабря, ночью и в первой половине дня 13 декабря ожидается сильный гололёд, изморось и сильный ветер до 18 м/с", - говорится в сообщении. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что непрекращающийся дождь смывает с тротуаров реагенты, тем самым снижая эффективность противогололедной обработки. В настоящее время все школы и детские сады города работают в штатном режиме, однако "чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома". Логвиненко уточнил, что о принятом решении необходимо проинформировать классных руководителей, предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка не требуется. "Если ребенок остался дома, педагоги направят задания по предметам для самостоятельной работы. В эти дни новый учебный материал в школах проходить не будут", - отметил он.

https://ria.ru/20231212/snegopad-1915325109.html

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ростовская область, алексей логвиненко, ростов-на-дону, происшествия