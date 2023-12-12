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США отправят на Украину генерала для разработки новой стратегии, пишут СМИ
США отправят на Украину генерала для разработки новой стратегии, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
США отправят на Украину генерала для разработки новой стратегии, пишут СМИ
Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, пишет газета The New York Times, ссылаясь на американских и... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T05:03
2023-12-12T05:03
2023-12-12T16:39
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, пишет газета The New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников."Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", — указано в материале.Военачальник приедет из Германии, как ожидается, и надолго останется на Украине. Таким образом он сможет давать командованию ВСУ более обстоятельные советы. Но присутствие Агуто в Киеве может стать шагом к отказу от неразмещения на Украине на постоянной основе военных советников.По словам источников издания, американские и украинские советники надеются проработать детали новой стратегии во время военных игр, запланированных на январь в немецком Висбадене. В то время как украинская сторона выступает за наступление в надежде привлечь к себе внимание мировой общественности, американские советники продвигают более сдержанный вариант, который заключается в удержании имеющихся территорий и накоплении сил в течение года. Издание утверждает, что целью этой стратегии будет создание существенной силы, с которой России "придется считаться и вступить в содержательные переговоры в конце 2024-го или уже в 2025 году".Ранее в декабре глава украинского Минобороны Рустем Умеров обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином "стратегические цели" и план операций Украины на 2024 год. Стороны также обговорили совместное оборонное сотрудничество, привлечение инвестиций в ВПК, усиление противовоздушной обороны, активизацию строительства фортификационных сооружений. Сам Умеров утверждал, что у его ведомства все-таки есть план военных действий на 2024 год.При этом многие республиканцы в конгрессе США отказались поддержать дополнительные расходы на Украину, пока не увидят новую стратегию, говорится в статье. Ранее в Госдепе предупредили, что США достигли "дна бочки" в своей возможности помогать Киеву оружием.Ряд собеседников издания выразили опасения, что в 2024 году конфликт трансформируется в затяжное противостояние. Некоторые в своих прогнозах сравнивают следующий год с 1916-м, ставшим самым кровопролитным в Первой мировой войне.Разногласия в конгрессеПрезидент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231212/ssha-1915203423.html
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украина, сша, россия, рустем умеров, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, в мире
Украина, США, Россия, Рустем Умеров, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, В мире
США отправят на Украину генерала для разработки новой стратегии, пишут СМИ
NYT: США отправят в Киев генерал-лейтенанта Агуто для разработки новой стратегии
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, пишет газета The New York Times
, ссылаясь на американских и украинских чиновников.
«
"Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", — указано в материале.
Военачальник приедет из Германии, как ожидается, и надолго останется на Украине. Таким образом он сможет давать командованию ВСУ
более обстоятельные советы. Но присутствие Агуто в Киеве может стать шагом к отказу от неразмещения на Украине на постоянной основе военных советников.
По словам источников издания, американские и украинские советники надеются проработать детали новой стратегии во время военных игр, запланированных на январь в немецком Висбадене
. В то время как украинская сторона выступает за наступление в надежде привлечь к себе внимание мировой общественности, американские советники продвигают более сдержанный вариант, который заключается в удержании имеющихся территорий и накоплении сил в течение года. Издание утверждает, что целью этой стратегии будет создание существенной силы, с которой России
"придется считаться и вступить в содержательные переговоры в конце 2024-го или уже в 2025 году".
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Ранее в декабре глава украинского Минобороны Рустем Умеров
обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином
"стратегические цели" и план операций Украины на 2024 год. Стороны также обговорили совместное оборонное сотрудничество, привлечение инвестиций в ВПК, усиление противовоздушной обороны, активизацию строительства фортификационных сооружений. Сам Умеров утверждал, что у его ведомства все-таки есть план военных действий на 2024 год.
При этом многие республиканцы в конгрессе США отказались поддержать дополнительные расходы на Украину, пока не увидят новую стратегию, говорится в статье. Ранее в Госдепе предупредили, что США достигли "дна бочки" в своей возможности помогать Киеву оружием.
Ряд собеседников издания выразили опасения, что в 2024 году конфликт трансформируется в затяжное противостояние. Некоторые в своих прогнозах сравнивают следующий год с 1916-м, ставшим самым кровопролитным в Первой мировой войне.
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Президент Джо Байден
осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю
, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
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