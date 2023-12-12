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МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе - РИА Новости, 12.12.2023
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17:51 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/gaza-1915367912.html
МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе
МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе - РИА Новости, 12.12.2023
МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе
США на сегодняшний день публично поддерживают убийство тысяч детей и женщин в секторе Газа, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:51
2023-12-12T17:51
в мире
сша
хосейн амир абдоллахиян
мид ирана
иран
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 12 дек - РИА Новости. США на сегодняшний день публично поддерживают убийство тысяч детей и женщин в секторе Газа, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. "Соединенные Штаты своим вето в Совете Безопасности ООН и своими действиями сегодня публично поддерживают убийство женщин и детей в Газе", - сказал он. Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве лиц на фоне гуманитарного кризиса. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали "за". Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
сша
иран
палестина
сектор газа
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в мире, сша, хосейн амир абдоллахиян, мид ирана, иран, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, США, Хосейн Амир Абдоллахиян, МИД Ирана, Иран, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе

МИД Ирана: США публично поддерживают убийства тысяч женщин и детей в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 дек - РИА Новости. США на сегодняшний день публично поддерживают убийство тысяч детей и женщин в секторе Газа, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
"Соединенные Штаты своим вето в Совете Безопасности ООН и своими действиями сегодня публично поддерживают убийство женщин и детей в Газе", - сказал он.
Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве лиц на фоне гуманитарного кризиса. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали "за". Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
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В миреСШАХосейн Амир АбдоллахиянМИД ИранаИранПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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