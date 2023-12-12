https://ria.ru/20231212/gaza-1915367912.html

МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе

МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе - РИА Новости, 12.12.2023

МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе

США на сегодняшний день публично поддерживают убийство тысяч детей и женщин в секторе Газа, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:51

2023-12-12T17:51

2023-12-12T17:51

в мире

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хосейн амир абдоллахиян

мид ирана

иран

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ЖЕНЕВА, 12 дек - РИА Новости. США на сегодняшний день публично поддерживают убийство тысяч детей и женщин в секторе Газа, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. "Соединенные Штаты своим вето в Совете Безопасности ООН и своими действиями сегодня публично поддерживают убийство женщин и детей в Газе", - сказал он. Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве лиц на фоне гуманитарного кризиса. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали "за". Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, хосейн амир абдоллахиян, мид ирана, иран, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа