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МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе
МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе - РИА Новости, 12.12.2023
МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе
США на сегодняшний день публично поддерживают убийство тысяч детей и женщин в секторе Газа, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:51
2023-12-12T17:51
2023-12-12T17:51
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 12 дек - РИА Новости. США на сегодняшний день публично поддерживают убийство тысяч детей и женщин в секторе Газа, заявил в Женеве глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. "Соединенные Штаты своим вето в Совете Безопасности ООН и своими действиями сегодня публично поддерживают убийство женщин и детей в Газе", - сказал он. Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве лиц на фоне гуманитарного кризиса. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали "за". Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хосейн амир абдоллахиян, мид ирана, иран, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, США, Хосейн Амир Абдоллахиян, МИД Ирана, Иран, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
МИД Ирана обвинил США в публичной поддержке убийств в Газе
МИД Ирана: США публично поддерживают убийства тысяч женщин и детей в Газе