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Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе - РИА Новости, 12.12.2023
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11:08 12.12.2023 (обновлено: 11:15 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/gaza-1915247942.html
Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе
Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе - РИА Новости, 12.12.2023
Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе
На данный момент нет новостей о возможной гуманитарной паузе в Газе, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:08
2023-12-12T11:15
палестина
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На данный момент нет новостей о возможной гуманитарной паузе в Газе, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль."На данный момент нет итоговых новостей", - сказал посол, отвечая на вопрос, возможно ли достижение новой гуманитарной паузы в секторе Газа.
https://ria.ru/20231212/gaza-1915205614.html
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палестина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
Палестина, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе

Посол Палестины: новостей о возможной гуманитарной паузе в Газе нет

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На данный момент нет новостей о возможной гуманитарной паузе в Газе, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"На данный момент нет итоговых новостей", - сказал посол, отвечая на вопрос, возможно ли достижение новой гуманитарной паузы в секторе Газа.
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