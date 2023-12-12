https://ria.ru/20231212/gaza-1915247942.html

Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе

Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе - РИА Новости, 12.12.2023

Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе

На данный момент нет новостей о возможной гуманитарной паузе в Газе, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:08

2023-12-12T11:08

2023-12-12T11:15

палестина

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911168715_587:419:3038:1797_1920x0_80_0_0_f0891286a6f2a7f536a6a3d73fa5b9b6.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На данный момент нет новостей о возможной гуманитарной паузе в Газе, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль."На данный момент нет итоговых новостей", - сказал посол, отвечая на вопрос, возможно ли достижение новой гуманитарной паузы в секторе Газа.

https://ria.ru/20231212/gaza-1915205614.html

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

палестина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия