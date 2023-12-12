https://ria.ru/20231212/gaza-1915247942.html
Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе
Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе - РИА Новости, 12.12.2023
Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе
На данный момент нет новостей о возможной гуманитарной паузе в Газе, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:08
2023-12-12T11:08
2023-12-12T11:15
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На данный момент нет новостей о возможной гуманитарной паузе в Газе, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль."На данный момент нет итоговых новостей", - сказал посол, отвечая на вопрос, возможно ли достижение новой гуманитарной паузы в секторе Газа.
https://ria.ru/20231212/gaza-1915205614.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
Палестина, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
Посол Палестины прокомментировал ситуацию в Газе
Посол Палестины: новостей о возможной гуманитарной паузе в Газе нет