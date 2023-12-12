https://ria.ru/20231212/gaza-1915205614.html

Министр обороны Италии выступил за миссию ООН в Газе

Министр обороны Италии выступил за миссию ООН в Газе - РИА Новости, 12.12.2023

Министр обороны Италии выступил за миссию ООН в Газе

Единственную возможность обеспечить мир после завершения нынешнего обострения конфликта между Израилем и Палестиной даст международная миссия под эгидой ООН,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T02:28

2023-12-12T02:28

2023-12-12T02:28

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РИМ, 12 дек - РИА Новости. Единственную возможность обеспечить мир после завершения нынешнего обострения конфликта между Израилем и Палестиной даст международная миссия под эгидой ООН, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. "В детстве меня учили, что огонь нужно разводить теми дровами, которые у вас есть: единственное дерево, которое у нас есть, чтобы зажечь огонь мира - это ООН", - заявил он в понедельник на мероприятии, организованном информагентством Adnkronos. "Я не вижу другой возможности в Газе, когда израильские атаки прекратятся, кроме сил ООН, потому что я не вижу (других) палестинских сил, посторонних в отношении ХАМАС, которые были бы способны гарантировать порядок", - сказал Крозетто. Говоря о роли ООН, министр подчеркнул, что она является единственной многосторонней структурой, "в которой можно было бы разрешать такие широкомасштабные разногласия". По его словам, для обеспечения мира в Газе "имеет смысл" пригласить миссию ООН, где большинство будут иметь арабские страны из-за особенностей региона. В то же время, отметил он, участие в ней могут принять и западные страны, в том числе Италия.

https://ria.ru/20231212/gaza-1915202312.html

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в мире, италия, израиль, палестина, гуидо крозетто, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году