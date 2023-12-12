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Министр обороны Италии выступил за миссию ООН в Газе - РИА Новости, 12.12.2023
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02:28 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/gaza-1915205614.html
Министр обороны Италии выступил за миссию ООН в Газе
Министр обороны Италии выступил за миссию ООН в Газе - РИА Новости, 12.12.2023
Министр обороны Италии выступил за миссию ООН в Газе
Единственную возможность обеспечить мир после завершения нынешнего обострения конфликта между Израилем и Палестиной даст международная миссия под эгидой ООН,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:28
2023-12-12T02:28
в мире
италия
израиль
палестина
гуидо крозетто
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РИМ, 12 дек - РИА Новости. Единственную возможность обеспечить мир после завершения нынешнего обострения конфликта между Израилем и Палестиной даст международная миссия под эгидой ООН, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. "В детстве меня учили, что огонь нужно разводить теми дровами, которые у вас есть: единственное дерево, которое у нас есть, чтобы зажечь огонь мира - это ООН", - заявил он в понедельник на мероприятии, организованном информагентством Adnkronos. "Я не вижу другой возможности в Газе, когда израильские атаки прекратятся, кроме сил ООН, потому что я не вижу (других) палестинских сил, посторонних в отношении ХАМАС, которые были бы способны гарантировать порядок", - сказал Крозетто. Говоря о роли ООН, министр подчеркнул, что она является единственной многосторонней структурой, "в которой можно было бы разрешать такие широкомасштабные разногласия". По его словам, для обеспечения мира в Газе "имеет смысл" пригласить миссию ООН, где большинство будут иметь арабские страны из-за особенностей региона. В то же время, отметил он, участие в ней могут принять и западные страны, в том числе Италия.
https://ria.ru/20231212/gaza-1915202312.html
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в мире, италия, израиль, палестина, гуидо крозетто, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Италия, Израиль, Палестина, Гуидо Крозетто, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Италии выступил за миссию ООН в Газе

Министр обороны Италии выступил за миссию ООН после завершения конфликта в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля
Палестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля . Архивное фото
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РИМ, 12 дек - РИА Новости. Единственную возможность обеспечить мир после завершения нынешнего обострения конфликта между Израилем и Палестиной даст международная миссия под эгидой ООН, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
"В детстве меня учили, что огонь нужно разводить теми дровами, которые у вас есть: единственное дерево, которое у нас есть, чтобы зажечь огонь мира - это ООН", - заявил он в понедельник на мероприятии, организованном информагентством Adnkronos.
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"Я не вижу другой возможности в Газе, когда израильские атаки прекратятся, кроме сил ООН, потому что я не вижу (других) палестинских сил, посторонних в отношении ХАМАС, которые были бы способны гарантировать порядок", - сказал Крозетто.
Говоря о роли ООН, министр подчеркнул, что она является единственной многосторонней структурой, "в которой можно было бы разрешать такие широкомасштабные разногласия". По его словам, для обеспечения мира в Газе "имеет смысл" пригласить миссию ООН, где большинство будут иметь арабские страны из-за особенностей региона. В то же время, отметил он, участие в ней могут принять и западные страны, в том числе Италия.
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В миреИталияИзраильПалестинаГуидо КрозеттоООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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