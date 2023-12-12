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Пассажиры смогут расплачиваться банковскими картами в каждом вагоне ФПК - РИА Новости, 12.12.2023
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Туризм
 
07:13 12.12.2023 (обновлено: 10:48 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/fpk-1915215252.html
Пассажиры смогут расплачиваться банковскими картами в каждом вагоне ФПК
Пассажиры смогут расплачиваться банковскими картами в каждом вагоне ФПК - РИА Новости, 12.12.2023
Пассажиры смогут расплачиваться банковскими картами в каждом вагоне ФПК
Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует реализовать проект безналичной оплаты в каждом вагоне поезда в первом квартале 2024 года, для... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:13
2023-12-12T10:48
общество
экономика
технологии
россия
владимир пястолов
ржд
федеральная пассажирская компания
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует реализовать проект безналичной оплаты в каждом вагоне поезда в первом квартале 2024 года, для этого перевозчик обновит программное обеспечение устройств для контроля посадки пассажиров, оснастив их приложением для оплаты банковскими картами, рассказал журналистам гендиректор компании Владимир Пястолов. "Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако мы работаем над тем, чтобы терминалами был оснащен каждый вагон. Сегодня эта работа проведена в 90 поездах. В первом квартале 2024 года завершим (обновление - ред)", – сказал он. Изначально планировалось завершить эту работу по обновлению устройств до конца 2023 года, однако, учитывая большой объем работы на федеральном уровне, завершить внедрение приложения во все устройства планируется в начале 2024 года. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20231212/bilety-1915214942.html
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общество, экономика, технологии, россия, владимир пястолов, ржд, федеральная пассажирская компания, новости - туризм
Общество, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Пястолов, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Туризм, Новости - Туризм
Пассажиры смогут расплачиваться банковскими картами в каждом вагоне ФПК

Пассажиры смогут расплачиваться картами в каждом вагоне ФПК с начала 2024 года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПассажирский поезд компании ФПК
Пассажирский поезд компании ФПК - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд компании ФПК . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует реализовать проект безналичной оплаты в каждом вагоне поезда в первом квартале 2024 года, для этого перевозчик обновит программное обеспечение устройств для контроля посадки пассажиров, оснастив их приложением для оплаты банковскими картами, рассказал журналистам гендиректор компании Владимир Пястолов.
"Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако мы работаем над тем, чтобы терминалами был оснащен каждый вагон. Сегодня эта работа проведена в 90 поездах. В первом квартале 2024 года завершим (обновление - ред)", – сказал он.
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Изначально планировалось завершить эту работу по обновлению устройств до конца 2023 года, однако, учитывая большой объем работы на федеральном уровне, завершить внедрение приложения во все устройства планируется в начале 2024 года.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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ТуризмОбществоЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПястоловРЖДФедеральная пассажирская компанияНовости - Туризм
 
 
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