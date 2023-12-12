https://ria.ru/20231212/forum-1915199931.html

ДУМ: арабские страны проявляют интерес к мусульманскому форуму в Москве

ДУМ: арабские страны проявляют интерес к мусульманскому форуму в Москве - РИА Новости, 12.12.2023

ДУМ: арабские страны проявляют интерес к мусульманскому форуму в Москве

Страны Ближнего Востока и Персидского залива проявляют особый интерес к Международному мусульманскому форуму, который пройдет во вторник в Москве, рассказал РИА РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T00:49

2023-12-12T00:49

2023-12-12T00:49

религия

в мире

ближний восток

россия

персидский залив

дамир мухетдинов

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Страны Ближнего Востока и Персидского залива проявляют особый интерес к Международному мусульманскому форуму, который пройдет во вторник в Москве, рассказал РИА Новости ответственный секретарь форума, первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов. Он отметил, что форум создавался как "платформа по развитию идей диалога цивилизаций, внутримусульманского и межрелигиозного сотрудничества". "Сегодня в свете сближения России с исламским миром межрелигиозная составляющая приобретает особое значение. Наши взгляды на сохранение традиционной нравственности, института семьи и брака, защиту религиозных святынь и священных писаний совпадают. Поэтому в 2023 году мы видим особый интерес к форуму со стороны стран Ближнего Востока и Персидского залива", - сказал Мухетдинов. Как уточнили организаторы, форум состоится в столичной Соборной мечети и соберет мусульманских духовных лидеров, муфтиев и теологов из Азербайджана, Алжира, Египта, Италии, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, ОАЭ, Палестины, Сирии, Туниса, Турции, Узбекистана и других стран. На форуме также ожидают выступление представителей Русской православной церкви и других российских религиозных организаций. Тема форума в этом году - "Роль религиозных лидеров в защите духовно-нравственных ценностей и укреплении мира и безопасности". Среди проблем, которые обсудят на форуме: палестино-израильский конфликт и страдания гражданского населения, акции по сожжению священных писаний авраамических религий в странах Европейского союза, обесценивание традиционной семьи и института брака как союза мужчины и женщины.

https://ria.ru/20231207/vizit-1914388435.html

https://ria.ru/20231210/vostok-1914920977.html

ближний восток

россия

персидский залив

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в мире, ближний восток, россия, персидский залив, дамир мухетдинов, русская православная церковь