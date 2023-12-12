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СМИ: в ЕС обсуждают, как профинансировать Киев вне бюджета блока - РИА Новости, 12.12.2023
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09:17 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/finansirovanie-1915222936.html
СМИ: в ЕС обсуждают, как профинансировать Киев вне бюджета блока
СМИ: в ЕС обсуждают, как профинансировать Киев вне бюджета блока - РИА Новости, 12.12.2023
СМИ: в ЕС обсуждают, как профинансировать Киев вне бюджета блока
Дипломаты ЕС из-за позиции Венгрии обсуждают предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами бюджета блока, пишет газета... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:17
2023-12-12T09:17
в мире
украина
виктор орбан
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дипломаты ЕС из-за позиции Венгрии обсуждают предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами бюджета блока, пишет газета Financial Times. "Дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета блока, поскольку Венгрия пообещала не поддаваться давлению с целью отказаться от своего вето на критически важный для Киева пакет помощи", - пишет издание. Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС. Как пишет издание, позиция венгерского премьера Виктора Орбана сохраняется, несмотря на попытки Владимира Зеленского и ряда стран ЕС убедить его. Источники, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что европейские дипломаты начали частные переговоры о реализации и технических деталях потенциального финансового пакета между другими 26 членами ЕС. Это обеспечит Киев экстренным финансированием как минимум на год, добавляет издание. При этом отмечается, что внебюджетный механизм потребует больше временных и финансовых затрат. "Никто не хочет этого делать, если в этом нет необходимости... Но было бы безрассудно не иметь плана Б", - отметил один из источников издания. По словам украинских и европейских чиновников, неспособность ЕС согласовать предлагаемый пакет финансирования серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины. "Это также станет самым вопиющим изменением поддержки (Украины - ред.) со стороны Брюсселя", - отмечает Financial Times.
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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, евросоюз
В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Евросоюз
СМИ: в ЕС обсуждают, как профинансировать Киев вне бюджета блока

FT: в ЕС из-за Венгрии обсуждают, как профинансировать Киев вне бюджета блока

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дипломаты ЕС из-за позиции Венгрии обсуждают предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами бюджета блока, пишет газета Financial Times.
"Дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета блока, поскольку Венгрия пообещала не поддаваться давлению с целью отказаться от своего вето на критически важный для Киева пакет помощи", - пишет издание.
Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.
Как пишет издание, позиция венгерского премьера Виктора Орбана сохраняется, несмотря на попытки Владимира Зеленского и ряда стран ЕС убедить его.
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Источники, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что европейские дипломаты начали частные переговоры о реализации и технических деталях потенциального финансового пакета между другими 26 членами ЕС. Это обеспечит Киев экстренным финансированием как минимум на год, добавляет издание.
При этом отмечается, что внебюджетный механизм потребует больше временных и финансовых затрат.
"Никто не хочет этого делать, если в этом нет необходимости... Но было бы безрассудно не иметь плана Б", - отметил один из источников издания.
По словам украинских и европейских чиновников, неспособность ЕС согласовать предлагаемый пакет финансирования серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины.
"Это также станет самым вопиющим изменением поддержки (Украины - ред.) со стороны Брюсселя", - отмечает Financial Times.
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