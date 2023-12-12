Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал о ситуации с переговорами о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915360683.html
Сийярто рассказал о ситуации с переговорами о вступлении Украины в ЕС
Сийярто рассказал о ситуации с переговорами о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023
Сийярто рассказал о ситуации с переговорами о вступлении Украины в ЕС
Совет ЕС по общим делам не принял решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество, просто принял к сведению доклад ЕК, заявил глава МИД... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:19
2023-12-12T17:19
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Совет ЕС по общим делам не принял решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество, просто принял к сведению доклад ЕК, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам после заседания. Трансляцию вел телеканал М1."Не было принято решение о том, что Евросоюз инициировал переговоры о вступлении с Украиной. Что вместо этого произошло? Совет ЕС по общим делам практически принял к сведению доклад ЕК и не сформулировал решения. И точка", - сказал Сийярто. По его словам, вопрос о начале переговоров с Украиной будет вынесен на повестку саммита ЕС 14-15 декабря, где его будут обсуждать лидеры стран-членов ЕС.
https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915178341.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия
Сийярто рассказал о ситуации с переговорами о вступлении Украины в ЕС

Сийярто: совет ЕС не инициировал переговоры о вступлении Украины в союз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Совет ЕС по общим делам не принял решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество, просто принял к сведению доклад ЕК, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам после заседания. Трансляцию вел телеканал М1.
"Не было принято решение о том, что Евросоюз инициировал переговоры о вступлении с Украиной. Что вместо этого произошло? Совет ЕС по общим делам практически принял к сведению доклад ЕК и не сформулировал решения. И точка", - сказал Сийярто.
По его словам, вопрос о начале переговоров с Украиной будет вынесен на повестку саммита ЕС 14-15 декабря, где его будут обсуждать лидеры стран-членов ЕС.
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба во время встречи в Брюсселе. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Сийярто рассказал о встрече с Кулебой
Вчера, 20:28
 
В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала