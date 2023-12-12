https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915360683.html
Сийярто рассказал о ситуации с переговорами о вступлении Украины в ЕС
Сийярто рассказал о ситуации с переговорами о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023
Сийярто рассказал о ситуации с переговорами о вступлении Украины в ЕС
Совет ЕС по общим делам не принял решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество, просто принял к сведению доклад ЕК, заявил глава МИД... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:19
2023-12-12T17:19
2023-12-12T17:19
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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Совет ЕС по общим делам не принял решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество, просто принял к сведению доклад ЕК, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам после заседания. Трансляцию вел телеканал М1."Не было принято решение о том, что Евросоюз инициировал переговоры о вступлении с Украиной. Что вместо этого произошло? Совет ЕС по общим делам практически принял к сведению доклад ЕК и не сформулировал решения. И точка", - сказал Сийярто. По его словам, вопрос о начале переговоров с Украиной будет вынесен на повестку саммита ЕС 14-15 декабря, где его будут обсуждать лидеры стран-членов ЕС.
https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915178341.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия
Сийярто рассказал о ситуации с переговорами о вступлении Украины в ЕС
Сийярто: совет ЕС не инициировал переговоры о вступлении Украины в союз