https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

В преддверии катастрофы: Брюссель добился своего

В преддверии катастрофы: Брюссель добился своего - РИА Новости, 12.12.2023

В преддверии катастрофы: Брюссель добился своего

Финальная европейская встреча в верхах, намеченная на эту неделю, балансирует на грани провала: обозначенные цели за истекшие 365 дней не были не то что не... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:00

2023-12-12T08:00

2023-12-12T12:35

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Финальная европейская встреча в верхах, намеченная на эту неделю, балансирует на грани провала: обозначенные цели за истекшие 365 дней не были не то что не выполнены — выбранный путь привел к последствиям, от которых в тихом ужасе пребывают даже главные застрельщики.Краткие сводки о работе институций европейского блока читаются как капитуляция перед лицом практически любых вызовов — что в политике, что в экономике.Ситуация настолько плохая, что глава Евросовета Шарль Мишель вынужден был ужать до минимума свой визит в Пекин, а Макрона отрядили в очередной раз охмурять венгерского премьера, который вполне открыто говорит, что начало возможных переговоров с Украиной по поводу ее гипотетического членства в Евросоюзе убьет и саму идею евроинтеграции, а первой жертвой станет сельхозполитика стран блока.Ну а одним из тезисов, объясняющих позицию Будапешта, стала, как отметил Орбан, внутриполитическая ситуация, созданная Киевом. "Украина одна из самых коррумпированных стран в мире", — заявил он. Сказал как отрубил.Венгерская позиция может обнулить все усилия и всю активность многочисленных брюссельских "людей в сером", как и высших бонз объединенной (пока еще?) Европы, и привести к глубочайшему кризису европейской внешней политики. А если учесть, что нынешнему руководству ЕС осталось жить совсем недолго, до мая, до выборов в Европарламент, можно себе представить, как в больших и малых кабинетах сейчас подгорает. В прямом и переносном смысле.Французская пресса о рабочем ужине венгерского премьера и французского президента сообщала практически сквозь зубы. Ну как же, Париж, у которого раньше иногда получалось уламывать несогласных, сегодня выглядит совсем без порток, но еще в шляпе.Вторая экономика ЕС буксует, если не отдает концы, и взамен на возможное осторожное согласие Будапешта Парижу нечего было бы предложить, кроме лозунгов. И если за Орбаном — большинство избирателей, его поддерживающих, то за Макроном — постыдные для политика такого уровня 28 процентов "одобрямсов". Так что баланс сил явно не в пользу хозяина Елисейского дворца.Итоги разговора для Макрона, если бы французские массмедиа давали точные оценки, справедливо назвать катастрофическими.Париж может сколько угодно "подтверждать поддержку Киева" в деле достижения "европейской мечты", но это словеса, которые, скорее всего, разобьются на этой неделе о будапештское вето.Киевская "европейская мечта" разбивалась о позицию Венгрии еще весной, и, главное, на арене был все тот же Макрон. Ему не удалось изменить позицию Орбана в марте, не получилось ничего и сейчас.Однако в Брюсселе неважно (а если точнее, очень плохо) не только с политическим проукраинским активизмом, не достигающим результата, но и с финансовыми ресурсами помощи Украине. Денег нет. Их нет настолько, что Испания выдвинула новое (вернее, очень уже старое) предложение о конфискации наросших на замороженные российские авуары процентов.Эта идейка, от которой за версту несет обычным грабежом, вызвала очередной скандал на встрече послов стран — членов блока. На заседании многие присутствующие буквально потеряли дар речи, когда Мадрид объяснил, как будет круто, если полтора десятка миллиардов евро, которые украдут у России, окажутся заверстанными в новый пакет помощи Киеву.После того как благородные доны пришли в себя после обморока, присутствующие грубо послали Мадрид в "райский сад". И это — тоже единственный итог дискуссии.Итак, результаты внешней политики ЕС в течение этого года, чтобы там ни говорили специально обученные и прикормленные люди, следующие:Саммит, который должен был продемонстрировать триумф "идей евроинтеграции Украины" — и это можно предсказать с высокой долей вероятности — станет поводом очередной общеевропейской свары, где нет ни общих интересов, ни общих идей.Фиаско, о котором знали заранее, но которое предотвратить уже невозможно.

https://ria.ru/20231208/diplomatiya_es-1914484358.html

https://ria.ru/20231208/es-1914524475.html

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

https://ria.ru/20231210/es-1914937527.html

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аналитика, евросоюз, в мире, политика, украина