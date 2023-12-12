https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html
Европе не стоило говорить о "русских танках под Берлином"
Европе не стоило говорить о "русских танках под Берлином" - РИА Новости, 12.12.2023
Европе не стоило говорить о "русских танках под Берлином"
Европа не может и не хочет взять на себя основную роль в борьбе с Россией за Украину, не говоря уже о том, что в сам этот конфликт европейцев втянули... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:00
2023-12-12T08:00
2023-12-12T08:21
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Европа не может и не хочет взять на себя основную роль в борьбе с Россией за Украину, не говоря уже о том, что в сам этот конфликт европейцев втянули англосаксы, ЕС в одиночку просто не способен дать Киеву необходимое для продолжения войны количество оружия и боеприпасов. Поэтому европейцы так нервничают из-за внутриамериканской возни вокруг помощи Украине, но при этом у них есть еще больший повод для беспокойства — и уже не об Украине, а о себе самих.Накануне сегодняшнего выступления Зеленского перед верхней палатой американского конгресса один из сенаторов сказал то, что думает о сложившейся ситуации: "В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, нам нужно положить конец этой войне. <...> Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию обратно к границе 1991 года, была абсурдной, никто на самом деле не верил в это. <...> Какой смысл давать Украине 60 миллиардов, если ранее не помогло 100?"Позиция сенатора Джей Ди Вэнса давно и хорошо известна: он еще в прошлом году выступал против увеличения помощи Украине. Но сейчас, когда вопрос выделения новых десятков миллиардов Киеву стал заложником фактически начавшейся в США президентской кампании, Вэнс идет дальше: он отвергает аргументы Байдена о том, что, если не продолжать поддержку Украины, американцам скоро придется сражаться с русскими, которые нападут на страны НАТО. Вэнс называет это тактикой запугивания и советует европейцам, если они боятся, что "Путин может промаршировать на Польшу или Берлин", самим озаботиться собственной безопасностью.А вот это уже серьезно. То есть одни англосаксы втянули Европу в войну с Россией за Украину, а другие теперь говорят: дальше пускай европейцы сами заботятся о себе. Так ведь получается? Да, конечно, вот только эти другие не имеют никакого отношения к первым, обычным англосаксонским глобалистам. Республиканец Джей Ди Вэнс — один из самых стойких трампистов и рассматривается как один из основных претендентов на пост вице-президента у Трампа. А учитывая, что по соцопросам отрыв Трампа от Байдена все больше увеличивается, шансов остановить реванш бывшего президента почти не остается (если, конечно, не брать в расчет физическое устранение). Так что устами Вэнса с Европой сейчас говорит будущая американская власть — те, кто уже через год, вероятно, будут определять политику США. То есть Европа встает перед простым, но тяжелым выбором. Или пытаться сейчас за оставшийся год как-то заморозить боевые действия на Украине и пойти на уступки Москве, однако для этого нужно вступить в конфликт не только с Киевом, но и с администрацией Байдена, которая хочет торговаться с Россией лишь с сильной позиции (в том числе на фронте). Или ничего не делать и в итоге дождаться ситуации, когда через год Трамп заявит, что Украину нужно принудить к миру, а если Европа против, то пускай тогда сама ее и вооружает, и финансирует.Первый вариант для нынешнего ЕС практически исключен, ведь он не только означает бунт против старшего англосаксонского брата, но и может быть расценен как удар в спину администрации Байдена. То есть остается второй вариант — ничего не делать и просто надеяться на то, что после победы на выборах Трампу не дадут бросить Украину?Что выберет Евросоюз? Оба варианта хуже, но головы руководителей стран ЕС сейчас заняты еще более тревожными мыслями. А что будет, если Трамп вообще выйдет из НАТО? Этому посвящена статья в The New York Times "Опасения по поводу вывода войск НАТО растут, поскольку Трамп стремится вернуться к власти". Ее суть выражена в подзаголовке: "Действующие и бывшие европейские дипломаты заявили, что растет обеспокоенность тем, что второе президентство Трампа может означать отступление Америки с континента и уничтожение НАТО". И хотя многие цитируемые в тексте американские политики и эксперты говорят, что это невозможно (и Трамп просто заставит Европу больше платить за оборону), бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уверен, что в случае победы на выборах Дональд осуществит свою давнюю задумку и выведет США из НАТО.В статье The New York Times приводится и комментарий Трампа для газеты: "Моим важнейшим приоритетом всегда была и останется прежде всего Америка, а именно защита нашей собственной страны, наших границ, наших ценностей и нашего народа, его рабочих мест и его благополучия".Хотя слова Трампа и не содержат прямого ответа, The New York Times отмечает, что экс-президент обращается к своему лозунгу "Америка — в первую очередь", а ведь именно эту фразу популяризировали американские изоляционисты, в том числе те, кто был против участия США во Второй мировой войне. То есть, получается, Трамп действительно может выйти из НАТО.Одна мысль об этом способна свести с ума европейских атлантистов. Ведь если Америка выйдет из НАТО в тот момент, когда в Европе идет война за территорию, которую решили отторгнуть у исторической России, то Запад не только не получит Украину, не только сам расколется... Хуже того: тогда и выдумки о русских танках в Варшаве или Прибалтике, которыми пугают ради укрепления атлантической солидарности, и в самом деле могут стать реальностью. Ведь если в НАТО нет США (или они ограничивают свои обязательства по альянсу), то Польшу и Латвию должны будут защищать немцы, французы и британцы? А оно им надо?Неудивительно, что подобные страхи в ЕС существуют, потому что европейцы прекрасно понимают, что замахнулись на чужое: попытка провести атлантизацию Украины, передвинуть границу Европы на восток есть не что иное, как агрессия против русского мира. И кому, как не европейцам, знать, чем заканчивались подобные попытки в прошлом. И в этот раз они думали избежать расплаты только потому, что заварившие всю украинскую кашу англосаксы гарантировали ядерный зонтик и военную защиту. Но через год президентом США станет Трамп, который ничего подобного никому не обещал.
https://ria.ru/20231206/germaniya-1914072689.html
https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html
https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906068164.html
https://ria.ru/20231210/frg-1914897849.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, европа, украина, в мире, сша, политика
Аналитика, Европа, Украина, В мире, США, Политика
Европа не может и не хочет взять на себя основную роль в борьбе с Россией за Украину, не говоря уже о том, что в сам этот конфликт европейцев втянули англосаксы, ЕС в одиночку просто не способен дать Киеву необходимое для продолжения войны количество оружия и боеприпасов. Поэтому европейцы так нервничают из-за внутриамериканской возни вокруг помощи Украине, но при этом у них есть еще больший повод для беспокойства — и уже не об Украине, а о себе самих.
Накануне сегодняшнего выступления Зеленского перед верхней палатой американского конгресса один из сенаторов сказал то, что думает о сложившейся ситуации: "В интересах Америки
признать, что Украине придется уступить часть территории русским, нам нужно положить конец этой войне. <...> Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию обратно к границе 1991 года, была абсурдной, никто на самом деле не верил в это. <...> Какой смысл давать Украине 60 миллиардов, если ранее не помогло 100?"
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Позиция сенатора Джей Ди Вэнса давно и хорошо известна: он еще в прошлом году выступал против увеличения помощи Украине. Но сейчас, когда вопрос выделения новых десятков миллиардов Киеву стал заложником фактически начавшейся в США
президентской кампании, Вэнс идет дальше: он отвергает аргументы Байдена о том, что, если не продолжать поддержку Украины, американцам скоро придется сражаться с русскими, которые нападут на страны НАТО
. Вэнс называет это тактикой запугивания и советует европейцам, если они боятся, что "Путин может промаршировать на Польшу
или Берлин", самим озаботиться собственной безопасностью.
А вот это уже серьезно. То есть одни англосаксы втянули Европу в войну с Россией за Украину, а другие теперь говорят: дальше пускай европейцы сами заботятся о себе. Так ведь получается? Да, конечно, вот только эти другие не имеют никакого отношения к первым, обычным англосаксонским глобалистам. Республиканец Джей Ди Вэнс — один из самых стойких трампистов и рассматривается как один из основных претендентов на пост вице-президента у Трампа. А учитывая, что по соцопросам отрыв Трампа от Байдена все больше увеличивается, шансов остановить реванш бывшего президента почти не остается (если, конечно, не брать в расчет физическое устранение). Так что устами Вэнса с Европой сейчас говорит будущая американская власть — те, кто уже через год, вероятно, будут определять политику США. То есть Европа встает перед простым, но тяжелым выбором. Или пытаться сейчас за оставшийся год как-то заморозить боевые действия на Украине и пойти на уступки Москве
, однако для этого нужно вступить в конфликт не только с Киевом, но и с администрацией Байдена, которая хочет торговаться с Россией лишь с сильной позиции (в том числе на фронте). Или ничего не делать и в итоге дождаться ситуации, когда через год Трамп заявит, что Украину нужно принудить к миру, а если Европа против, то пускай тогда сама ее и вооружает, и финансирует.
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Первый вариант для нынешнего ЕС практически исключен, ведь он не только означает бунт против старшего англосаксонского брата, но и может быть расценен как удар в спину администрации Байдена. То есть остается второй вариант — ничего не делать и просто надеяться на то, что после победы на выборах Трампу не дадут бросить Украину?
Что выберет Евросоюз? Оба варианта хуже, но головы руководителей стран ЕС сейчас заняты еще более тревожными мыслями. А что будет, если Трамп вообще выйдет из НАТО? Этому посвящена статья
в The New York Times "Опасения по поводу вывода войск НАТО растут, поскольку Трамп стремится вернуться к власти". Ее суть выражена в подзаголовке: "Действующие и бывшие европейские дипломаты заявили, что растет обеспокоенность тем, что второе президентство Трампа может означать отступление Америки с континента и уничтожение НАТО". И хотя многие цитируемые в тексте американские политики и эксперты говорят, что это невозможно (и Трамп просто заставит Европу больше платить за оборону), бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон
уверен, что в случае победы на выборах Дональд осуществит свою давнюю задумку и выведет США из НАТО.
В статье The New York Times приводится и комментарий Трампа для газеты: "Моим важнейшим приоритетом всегда была и останется прежде всего Америка, а именно защита нашей собственной страны, наших границ, наших ценностей и нашего народа, его рабочих мест и его благополучия".
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Хотя слова Трампа и не содержат прямого ответа, The New York Times отмечает, что экс-президент обращается к своему лозунгу "Америка — в первую очередь", а ведь именно эту фразу популяризировали американские изоляционисты, в том числе те, кто был против участия США во Второй мировой войне. То есть, получается, Трамп действительно может выйти из НАТО.
Одна мысль об этом способна свести с ума европейских атлантистов. Ведь если Америка выйдет из НАТО в тот момент, когда в Европе идет война за территорию, которую решили отторгнуть у исторической России, то Запад не только не получит Украину, не только сам расколется... Хуже того: тогда и выдумки о русских танках в Варшаве
или Прибалтике
, которыми пугают ради укрепления атлантической солидарности, и в самом деле могут стать реальностью. Ведь если в НАТО нет США (или они ограничивают свои обязательства по альянсу), то Польшу и Латвию
должны будут защищать немцы, французы и британцы? А оно им надо?
Неудивительно, что подобные страхи в ЕС существуют, потому что европейцы прекрасно понимают, что замахнулись на чужое: попытка провести атлантизацию Украины, передвинуть границу Европы на восток есть не что иное, как агрессия против русского мира. И кому, как не европейцам, знать, чем заканчивались подобные попытки в прошлом. И в этот раз они думали избежать расплаты только потому, что заварившие всю украинскую кашу англосаксы гарантировали ядерный зонтик и военную защиту. Но через год президентом США станет Трамп, который ничего подобного никому не обещал.
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