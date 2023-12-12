В Эстонии заявили о нехватке средств на обустройство границы с Россией
Эстонии не хватает 50 миллионов евро на обустройство границы с Россией
© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек - РИА Новости. Для полного обустройства пограничной инфраструктуры на границе Эстонии с Россией не хватает около 50 миллионов евро, которые необходимы для приобретения и установки новых систем мониторинга, сообщил во вторник глава департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.
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"Сегодня частично есть деньги на оборудование для наблюдения за сухопутным участком. Но если говорить обо всей границе, которая проходит от места стыка границ Эстонии, Латвии и России до устья реки Нарвы, то у нас сейчас нет финансового обеспечения для приобретения и установки новых средств мониторинга. Необходимая сумма составляет порядка 50 миллионов евро", - сказал Беличев порталу государственного телерадиовещания ERR.
По его словам, департамент запросил дополнительные средства у Евросоюза, но получить их пока не удалось.
Правительство Эстонии намеревалось завершить обустройство границы с Россией в 2026 году, но затем было принято решение закончить строительные работы на год раньше, к концу 2025 года.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. При этом между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.