https://ria.ru/20231212/estoniya-1915271973.html

В Эстонии заявили о нехватке средств на обустройство границы с Россией

В Эстонии заявили о нехватке средств на обустройство границы с Россией - РИА Новости, 12.12.2023

В Эстонии заявили о нехватке средств на обустройство границы с Россией

Для полного обустройства пограничной инфраструктуры на границе Эстонии с Россией не хватает около 50 миллионов евро, которые необходимы для приобретения и... РИА Новости, 12.12.2023

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек - РИА Новости. Для полного обустройства пограничной инфраструктуры на границе Эстонии с Россией не хватает около 50 миллионов евро, которые необходимы для приобретения и установки новых систем мониторинга, сообщил во вторник глава департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев. "Сегодня частично есть деньги на оборудование для наблюдения за сухопутным участком. Но если говорить обо всей границе, которая проходит от места стыка границ Эстонии, Латвии и России до устья реки Нарвы, то у нас сейчас нет финансового обеспечения для приобретения и установки новых средств мониторинга. Необходимая сумма составляет порядка 50 миллионов евро", - сказал Беличев порталу государственного телерадиовещания ERR. По его словам, департамент запросил дополнительные средства у Евросоюза, но получить их пока не удалось. Правительство Эстонии намеревалось завершить обустройство границы с Россией в 2026 году, но затем было принято решение закончить строительные работы на год раньше, к концу 2025 года. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. При этом между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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