https://ria.ru/20231212/es-1915380920.html

Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС

Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023

Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС

Италия поддерживает рекомендацию Еврокомиссии открыть переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:19

2023-12-12T18:19

2023-12-12T18:42

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РИМ, 12 дек – РИА Новости. Италия поддерживает рекомендацию Еврокомиссии открыть переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони."Правительство с убеждением поддерживает рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Обе страны должны предпринять ряд мер для запуска переговоров, по которому Еврокомиссия даст отчет к марту следующего года", - сказала она, выступая в палате депутатов итальянского парламента перед поездкой на саммит ЕС 14-15 декабря.Также Рим, добавила Мелони, поддерживает рекомендацию ЕК предоставить статус кандидата Грузии и процесс вступления в ЕС Боснии и Герцеговины. По ее словам, предоставление статуса кандидата Сараево в прошлом году уже привело к процессу к пути реформ в ЕС.

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в мире, италия, украина, евросоюз