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Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023
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18:19 12.12.2023 (обновлено: 18:42 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/es-1915380920.html
Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС
Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023
Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС
Италия поддерживает рекомендацию Еврокомиссии открыть переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:19
2023-12-12T18:42
в мире
италия
украина
евросоюз
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РИМ, 12 дек – РИА Новости. Италия поддерживает рекомендацию Еврокомиссии открыть переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони."Правительство с убеждением поддерживает рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Обе страны должны предпринять ряд мер для запуска переговоров, по которому Еврокомиссия даст отчет к марту следующего года", - сказала она, выступая в палате депутатов итальянского парламента перед поездкой на саммит ЕС 14-15 декабря.Также Рим, добавила Мелони, поддерживает рекомендацию ЕК предоставить статус кандидата Грузии и процесс вступления в ЕС Боснии и Герцеговины. По ее словам, предоставление статуса кандидата Сараево в прошлом году уже привело к процессу к пути реформ в ЕС.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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в мире, италия, украина, евросоюз
В мире, Италия, Украина, Евросоюз
Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС

Италия поддержала рекомендацию ЕК открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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РИМ, 12 дек – РИА Новости. Италия поддерживает рекомендацию Еврокомиссии открыть переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
"Правительство с убеждением поддерживает рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Обе страны должны предпринять ряд мер для запуска переговоров, по которому Еврокомиссия даст отчет к марту следующего года", - сказала она, выступая в палате депутатов итальянского парламента перед поездкой на саммит ЕС 14-15 декабря.
Также Рим, добавила Мелони, поддерживает рекомендацию ЕК предоставить статус кандидата Грузии и процесс вступления в ЕС Боснии и Герцеговины. По ее словам, предоставление статуса кандидата Сараево в прошлом году уже привело к процессу к пути реформ в ЕС.
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