https://ria.ru/20231212/ekotekhnopark-1915271683.html
На Камчатке построят экотехнопарк по переработке отходов
На Камчатке построят экотехнопарк по переработке отходов - РИА Новости, 12.12.2023
На Камчатке построят экотехнопарк по переработке отходов
Экотехнопарк - крупный комплекс по обращению с отходами - построят на Камчатке в рамках исполнения поручений президента РФ, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:24
2023-12-12T12:24
2023-12-12T12:24
камчатский край
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владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек – РИА Новости. Экотехнопарк - крупный комплекс по обращению с отходами - построят на Камчатке в рамках исполнения поручений президента РФ, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова. "Мы подготовили проект строительства экотехнопарка. Суть его в том, чтобы максимальное количество отходов было использовано как вторичное сырьё для производства. Он будет представлять собой комплекс сортировки, разделения на фракции мусора и его обработки в соответствии с требованиями каждой отдельной фракции. Какие-то фракции будут уплотнены, другие переработаны или захоронены", - сказал Солодов. Про словам губернатора, на старте реализации проекта будут сформированы производственные площадки, которые будут предлагаться инвесторам для переработки отходов, таких как стекло, картон, резина и другие. Сам комплекс будет межмуниципальным, то есть предназначенным для сбора отходов из районов полуострова, откуда его можно доставить транспортом. После создания экотехнопарка планируется рекультивация одной из крупнейших свалок твердых бытовых отходов, расположенной в пригороде Петропавловска-Камчатского. Строительство экотехнопарка и рекультивация свалок №1 и №2 в Петропавловске-Камчатском вошли в перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам его визита на Камчатку в 2022 году.
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камчатка, камчатский край, отходы, экология, владимир солодов
Камчатский край, Камчатка, Камчатский край, Отходы, Экология, Владимир Солодов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек – РИА Новости. Экотехнопарк - крупный комплекс по обращению с отходами - построят на Камчатке в рамках исполнения поручений президента РФ, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова.
"Мы подготовили проект строительства экотехнопарка. Суть его в том, чтобы максимальное количество отходов было использовано как вторичное сырьё для производства. Он будет представлять собой комплекс сортировки, разделения на фракции мусора и его обработки в соответствии с требованиями каждой отдельной фракции. Какие-то фракции будут уплотнены, другие переработаны или захоронены", - сказал Солодов.
Про словам губернатора, на старте реализации проекта будут сформированы производственные площадки, которые будут предлагаться инвесторам для переработки отходов, таких как стекло, картон, резина и другие. Сам комплекс будет межмуниципальным, то есть предназначенным для сбора отходов из районов полуострова, откуда его можно доставить транспортом.
После создания экотехнопарка планируется рекультивация одной из крупнейших свалок твердых бытовых отходов, расположенной в пригороде Петропавловска-Камчатского
.
Строительство экотехнопарка и рекультивация свалок №1 и №2 в Петропавловске-Камчатском вошли в перечень поручений президента РФ Владимира Путина
по итогам его визита на Камчатку в 2022 году.
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