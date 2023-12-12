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В Энгельсе ищут водителя, насмерть сбившего женщину - РИА Новости, 12.12.2023
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18:48 12.12.2023 (обновлено: 18:49 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/dtp-1915388576.html
В Энгельсе ищут водителя, насмерть сбившего женщину
В Энгельсе ищут водителя, насмерть сбившего женщину - РИА Новости, 12.12.2023
В Энгельсе ищут водителя, насмерть сбившего женщину
Сотрудники Госавтоинспекции в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, устанавливают автомобиль, который сбил насмерть пожилую женщину и скрылся, сообщили в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:48
2023-12-12T18:49
происшествия
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САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, устанавливают автомобиль, который сбил насмерть пожилую женщину и скрылся, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 17.35 (16.35 мск) напротив дома 18/1 по улице Овражной. "По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной, в пути следования допустил наезд на женщину 1961 года рождения, после чего скрылся. В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте. Информация об автомобиле и водителе устанавливается", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
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происшествия, саратов, энгельс, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Саратов, Энгельс, ГИБДД МВД РФ, Авто
В Энгельсе ищут водителя, насмерть сбившего женщину

В Саратовской области водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, устанавливают автомобиль, который сбил насмерть пожилую женщину и скрылся, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 17.35 (16.35 мск) напротив дома 18/1 по улице Овражной.
«
"По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной, в пути следования допустил наезд на женщину 1961 года рождения, после чего скрылся. В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте. Информация об автомобиле и водителе устанавливается", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
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