https://ria.ru/20231212/dtp-1915388576.html

В Энгельсе ищут водителя, насмерть сбившего женщину

В Энгельсе ищут водителя, насмерть сбившего женщину - РИА Новости, 12.12.2023

В Энгельсе ищут водителя, насмерть сбившего женщину

Сотрудники Госавтоинспекции в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, устанавливают автомобиль, который сбил насмерть пожилую женщину и скрылся, сообщили в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:48

2023-12-12T18:48

2023-12-12T18:49

происшествия

саратов

энгельс

гибдд мвд рф

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, устанавливают автомобиль, который сбил насмерть пожилую женщину и скрылся, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 17.35 (16.35 мск) напротив дома 18/1 по улице Овражной. "По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной, в пути следования допустил наезд на женщину 1961 года рождения, после чего скрылся. В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте. Информация об автомобиле и водителе устанавливается", - сказали журналистам в пресс-службе управления.

https://ria.ru/20231207/prigovor-1914393868.html

саратов

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, энгельс, гибдд мвд рф, авто