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В ДТП в Забайкалье погиб один человек - РИА Новости, 12.12.2023
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06:15 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/dtp-1915213416.html
В ДТП в Забайкалье погиб один человек
В ДТП в Забайкалье погиб один человек - РИА Новости, 12.12.2023
В ДТП в Забайкалье погиб один человек
Женщина погибла и семь человек пострадали в ДТП между машинами "Ниссан Сирена" и КАМАЗ в Шилкинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T06:15
2023-12-12T06:15
происшествия
забайкальский край
шилкинский район
россия
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ЧИТА, 12 дек - РИА Новости. Женщина погибла и семь человек пострадали в ДТП между машинами "Ниссан Сирена" и КАМАЗ в Шилкинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. "Рано утром 12 декабря на 124 километре автодороги "Могойтуй-Сретенск-Олочи" произошло столкновение автомашин "Ниссан Сирена" и КАМАЗ. В результате ДТП погибла пассажирка минивена 1952 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Семь человек, включая водителя "Ниссана" 1988 года рождения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что погибшая и пострадавшие – жители Сретенского района. В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья отметили, что пострадавшие госпитализированы в Шилкинскую ЦРБ. Трое находятся в тяжёлом состоянии, остальные проходят обследование. "Бригада специалистов транспортом санавиации направлена в район. В составе бригады анестезиолог, хирург, нейрохирург и медсестра анестезист", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231211/dtp-1915002566.html
https://ria.ru/20231210/dtp-1914963139.html
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происшествия, забайкальский край, шилкинский район, россия
Происшествия, Забайкальский край, Шилкинский район, Россия
В ДТП в Забайкалье погиб один человек

В ДТП в Забайкальском крае погиб человек, еще семеро пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЧИТА, 12 дек - РИА Новости. Женщина погибла и семь человек пострадали в ДТП между машинами "Ниссан Сирена" и КАМАЗ в Шилкинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
"Рано утром 12 декабря на 124 километре автодороги "Могойтуй-Сретенск-Олочи" произошло столкновение автомашин "Ниссан Сирена" и КАМАЗ. В результате ДТП погибла пассажирка минивена 1952 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Семь человек, включая водителя "Ниссана" 1988 года рождения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Вчера, 09:23
Уточняется, что погибшая и пострадавшие – жители Сретенского района.
В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья отметили, что пострадавшие госпитализированы в Шилкинскую ЦРБ. Трое находятся в тяжёлом состоянии, остальные проходят обследование.
"Бригада специалистов транспортом санавиации направлена в район. В составе бригады анестезиолог, хирург, нейрохирург и медсестра анестезист", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЗабайкальский крайШилкинский районРоссия
 
 
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