https://ria.ru/20231212/dtp-1915213416.html

В ДТП в Забайкалье погиб один человек

В ДТП в Забайкалье погиб один человек - РИА Новости, 12.12.2023

В ДТП в Забайкалье погиб один человек

Женщина погибла и семь человек пострадали в ДТП между машинами "Ниссан Сирена" и КАМАЗ в Шилкинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T06:15

2023-12-12T06:15

2023-12-12T06:15

происшествия

забайкальский край

шилкинский район

россия

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ЧИТА, 12 дек - РИА Новости. Женщина погибла и семь человек пострадали в ДТП между машинами "Ниссан Сирена" и КАМАЗ в Шилкинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. "Рано утром 12 декабря на 124 километре автодороги "Могойтуй-Сретенск-Олочи" произошло столкновение автомашин "Ниссан Сирена" и КАМАЗ. В результате ДТП погибла пассажирка минивена 1952 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Семь человек, включая водителя "Ниссана" 1988 года рождения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что погибшая и пострадавшие – жители Сретенского района. В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья отметили, что пострадавшие госпитализированы в Шилкинскую ЦРБ. Трое находятся в тяжёлом состоянии, остальные проходят обследование. "Бригада специалистов транспортом санавиации направлена в район. В составе бригады анестезиолог, хирург, нейрохирург и медсестра анестезист", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231211/dtp-1915002566.html

https://ria.ru/20231210/dtp-1914963139.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край, шилкинский район, россия