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Около 50 человек обратились за помощью после массовой драки в школе Берлина - РИА Новости, 12.12.2023
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16:57 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/draka-1915354079.html
Около 50 человек обратились за помощью после массовой драки в школе Берлина
Около 50 человек обратились за помощью после массовой драки в школе Берлина - РИА Новости, 12.12.2023
Около 50 человек обратились за помощью после массовой драки в школе Берлина
Около 50 человек обратились за медицинской помощью в результате массовой драки в одной из школ Берлина, сообщила полиция города. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:57
2023-12-12T16:57
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Около 50 человек обратились за медицинской помощью в результате массовой драки в одной из школ Берлина, сообщила полиция города. Инцидент произошел в понедельник утром. Драка началась между четырьмя учащимися 14-15 лет, причем один из них применил газовый баллончик. Причины драки неизвестны, однако местные СМИ сообщают, что инцидент никак не связан с политикой. Двое учителей и директор школы попытались разнять дерущихся: в итоге директору сломали руку, а учителя пострадали из-за распыления баллончика. На место прибыли несколько нарядов полиции, которые сумели стабилизировать ситуацию. Но затем пришедший на место инцидента 21-летний брат одного из инициаторов драки ударил в лицо полицейского, после этого совместными усилиями оперативников его удалось уложить на пол. Мужчину доставили в отделение полиции, но позже отпустили. "В результате инцидента в школе в общей сложности 49 детей, подростков и учителей пострадали от раздражения, вызванного распылением перцового баллончика, и получили амбулаторную помощь от служб экстренной помощи", - говорится в заявлении полиции. Полиция расследует произошедшее.
https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html
https://ria.ru/20231211/draka-1915089646.html
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в мире, берлин (город)
В мире, Берлин (город)
Около 50 человек обратились за помощью после массовой драки в школе Берлина

Около 50 человек обратились за медпомощью после массовой драки в школе Берлина

© РИА Новости / Марина Меркулова | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Берлине
Полицейский автомобиль в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Марина Меркулова
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Полицейский автомобиль в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Около 50 человек обратились за медицинской помощью в результате массовой драки в одной из школ Берлина, сообщила полиция города.
Инцидент произошел в понедельник утром. Драка началась между четырьмя учащимися 14-15 лет, причем один из них применил газовый баллончик. Причины драки неизвестны, однако местные СМИ сообщают, что инцидент никак не связан с политикой.
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Двое учителей и директор школы попытались разнять дерущихся: в итоге директору сломали руку, а учителя пострадали из-за распыления баллончика.
На место прибыли несколько нарядов полиции, которые сумели стабилизировать ситуацию. Но затем пришедший на место инцидента 21-летний брат одного из инициаторов драки ударил в лицо полицейского, после этого совместными усилиями оперативников его удалось уложить на пол. Мужчину доставили в отделение полиции, но позже отпустили.
«
"В результате инцидента в школе в общей сложности 49 детей, подростков и учителей пострадали от раздражения, вызванного распылением перцового баллончика, и получили амбулаторную помощь от служб экстренной помощи", - говорится в заявлении полиции.
Полиция расследует произошедшее.
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