https://ria.ru/20231212/draka-1915219053.html

Нижегородская полиция нашла всех участников подростковой драки

Нижегородская полиция нашла всех участников подростковой драки - РИА Новости, 12.12.2023

Нижегородская полиция нашла всех участников подростковой драки

Сотрудники полиции установили всех участников подростковой драки в нижегородской Шахунье, якобы спровоцированной влиянием сериала "Слово пацана", школьников и... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:33

2023-12-12T08:33

2023-12-12T08:33

происшествия

шахунья

казань

россия

сергей бурунов

иван янковский

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции установили всех участников подростковой драки в нижегородской Шахунье, якобы спровоцированной влиянием сериала "Слово пацана", школьников и их родителей привлекут к ответственности, сообщает региональное управление МВД. Вечером в понедельник местные Telegram-каналы разместили снятое на мобильный телефон видео, как одни подростки избивают других, явно младше их, и заставляют просить прощения у какой-то Ани. При этом девушки за кадром весело комментируют происходящее словами "пацаны не извиняются". В публикациях отмечается, что подростки подражают героям сериала "Слово пацана". "В ходе проверки сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних установлено, что инцидент произошел 1 декабря за гаражами на улице Коминтерна. Трое несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет спровоцировали конфликт с тремя подростками в возрасте 12 лет. Все несовершеннолетние участники конфликтной ситуации полицией установлены", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что 12-летние школьники 30 ноября избили свою ровесницу, за которую их "оппоненты" решили таким образом заступиться. Возбуждены административные расследования, в рамках которых несовершеннолетние направлены для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Также возбуждено административное расследование по факту причинения 12-летними участниками инцидента побоев 12-летней школьнице. "По результатам проверки действиям всех участников конфликтной ситуации будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении. Кроме того, сотрудники полиции собирают материалы для привлечения к ответственности родителей несовершеннолетних, которые будут направлены для принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних. "Также рассматривается вопрос о помещении подростков, причастных к нанесению побоев, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", - сообщает пресс-служба ведомства. Подчеркивается, что двое подростков, участвовавших в инциденте в возрасте 13 и 14 лет, состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках Казани на фоне перестройки. Сериал вызвал значительный общественный резонанс из-за сцен жестокости и, по некоторым оценкам, героизации преступности. Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обращалась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Роскомнадзор не выявил в сериале нарушений российского законодательства.

https://ria.ru/20231210/delo-1914968646.html

https://ria.ru/20231129/shkola-1912648706.html

https://ria.ru/20231120/draka-1910558728.html

шахунья

казань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шахунья, казань, россия, сергей бурунов, иван янковский , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф