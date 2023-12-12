https://ria.ru/20231212/doverie-1915423919.html

Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска

Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска - РИА Новости, 13.12.2023

Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска

Сейм (нижняя палата парламента) Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска, трансляция заседания сейма ведется на его официальном сайте. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-12T23:57

2023-12-12T23:57

2023-12-13T06:48

в мире

польша

дональд туск

анджей дуда

матеуш моравецкий

право и справедливость

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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска, трансляция заседания сейма ведется на его официальном сайте.За вотум доверия для Туска и его правительства проголосовали все оппозиционные фракции сейма - "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые".Против высказались до недавнего правящая партия Польши "Право и справедливость" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".Таким образом, за выражение вотума доверия правительству Туска проголосовали 248 депутатов из 460 списочного состава, против высказался 201 парламентарий. Никто не воздержался.Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром.В понедельник вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Тем же вечером большинством голосов Туск был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра.Вице-премьером, министром национальной обороны в новом правительстве станет лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Вторым вице-премьером и министром информатизации станет Петр Галковский. Министром иностранных дел в правительстве Туска станет Радослав Сикорский, который ранее в разные годы занимал должности главы МИД, а также главы Минобороны. Марчин Кервиньский займет пост министра внутренних дел и администрации. Министром юстиции и генеральным прокурором станет сенатор Адам Боднар.Экс-министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк займет должность министра - координатора спецслужб. Анджей Доманьский станет министром финансов, активист партии Туска "Гражданская платформа" Борис Будка, который в свое время был министром юстиции, займет должность министра государственных активов. Другой соратник Туска по "Гражданской платформе" Адам Шлапка займет должность министра по вопросам Европейского союза. Бывшая посол Польши в России Катажина Пельчыньская-Наленьч станет министром фондов и региональной политики.В правительстве будет создано новое министерство - министерство промышленности. Его возглавит Мажена Чарнецкая.Недавно польская оппозиция под руководством Туска добилась серьезного успеха на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

https://ria.ru/20231212/tusk-1915302770.html

https://ria.ru/20231210/polsha-1914915242.html

https://ria.ru/20231201/doverie-1913242677.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, дональд туск, анджей дуда, матеуш моравецкий, право и справедливость