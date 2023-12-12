https://ria.ru/20231212/donetsk-1915339059.html
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка - РИА Новости, 12.12.2023
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка
Украинские войска в 14.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:59
2023-12-12T15:59
2023-12-12T15:59
специальная военная операция на украине
происшествия
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Буденновский район): выпущены три ракеты из РСЗО", - сообщает представительство. Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
https://ria.ru/20231212/obstrel-1915268388.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка