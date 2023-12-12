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ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/donetsk-1915339059.html
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка - РИА Новости, 12.12.2023
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка
Украинские войска в 14.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:59
2023-12-12T15:59
специальная военная операция на украине
происшествия
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Буденновский район): выпущены три ракеты из РСЗО", - сообщает представительство. Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
https://ria.ru/20231212/obstrel-1915268388.html
буденновский район
донецк
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происшествия, буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Буденновский район): выпущены три ракеты из РСЗО", - сообщает представительство.
Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБуденновский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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