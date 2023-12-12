https://ria.ru/20231212/donetsk-1915339059.html

ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка

ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка - РИА Новости, 12.12.2023

ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка

Украинские войска в 14.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:59

2023-12-12T15:59

2023-12-12T15:59

специальная военная операция на украине

происшествия

буденновский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Буденновский район): выпущены три ракеты из РСЗО", - сообщает представительство. Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.

https://ria.ru/20231212/obstrel-1915268388.html

буденновский район

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк