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Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/donetsk-1915328884.html
Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу
Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу - РИА Новости, 12.12.2023
Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу
Украина сознательно создает все условия для гуманитарной катастрофы в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:22
2023-12-12T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украина сознательно создает все условия для гуманитарной катастрофы в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Кулемзин во вторник в своем Telegram-канале провел онлайн-трансляцию, на которой отвечал на вопросы жителей, жаловавшихся на перебои с водо-, электро- и теплоснабжением в ряде районов из-за украинских обстрелов. "Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа", - заявил мэр. По его словам, благодаря работе главы республики и министерства проблемы удается решать быстро, и ситуация в скором времени стабилизируется.
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донецк
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу

Кулемзин: Украина сознательно делает все для гуманитарной катастрофы в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Город Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украина сознательно создает все условия для гуманитарной катастрофы в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин во вторник в своем Telegram-канале провел онлайн-трансляцию, на которой отвечал на вопросы жителей, жаловавшихся на перебои с водо-, электро- и теплоснабжением в ряде районов из-за украинских обстрелов.
"Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа", - заявил мэр. По его словам, благодаря работе главы республики и министерства проблемы удается решать быстро, и ситуация в скором времени стабилизируется.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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