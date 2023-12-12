https://ria.ru/20231212/donetsk-1915328884.html
Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу
Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу - РИА Новости, 12.12.2023
Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу
Украина сознательно создает все условия для гуманитарной катастрофы в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:22
2023-12-12T15:22
2023-12-12T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украина сознательно создает все условия для гуманитарной катастрофы в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Кулемзин во вторник в своем Telegram-канале провел онлайн-трансляцию, на которой отвечал на вопросы жителей, жаловавшихся на перебои с водо-, электро- и теплоснабжением в ряде районов из-за украинских обстрелов. "Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа", - заявил мэр. По его словам, благодаря работе главы республики и министерства проблемы удается решать быстро, и ситуация в скором времени стабилизируется.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906571086.html
россия
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу
Кулемзин: Украина сознательно делает все для гуманитарной катастрофы в Донецке
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украина сознательно создает все условия для гуманитарной катастрофы в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин во вторник в своем Telegram-канале провел онлайн-трансляцию, на которой отвечал на вопросы жителей, жаловавшихся на перебои с водо-, электро- и теплоснабжением в ряде районов из-за украинских обстрелов.
"Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа", - заявил мэр. По его словам, благодаря работе главы республики и министерства проблемы удается решать быстро, и ситуация в скором времени стабилизируется.
Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте