https://ria.ru/20231212/donetsk-1915328884.html

Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу

Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу - РИА Новости, 12.12.2023

Мэр Донецка рассказал о попытках Украины устроить гуманитарную катастрофу

Украина сознательно создает все условия для гуманитарной катастрофы в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:22

2023-12-12T15:22

2023-12-12T15:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украина сознательно создает все условия для гуманитарной катастрофы в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Кулемзин во вторник в своем Telegram-канале провел онлайн-трансляцию, на которой отвечал на вопросы жителей, жаловавшихся на перебои с водо-, электро- и теплоснабжением в ряде районов из-за украинских обстрелов. "Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа", - заявил мэр. По его словам, благодаря работе главы республики и министерства проблемы удается решать быстро, и ситуация в скором времени стабилизируется.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906571086.html

россия

донецк

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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