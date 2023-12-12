https://ria.ru/20231212/donbass-1915200545.html

В прифронтовой госпиталь в Донбассе доставили оборудование для операционных

В прифронтовой госпиталь в Донбассе доставили оборудование для операционных - РИА Новости, 12.12.2023

В прифронтовой госпиталь в Донбассе доставили оборудование для операционных

Хирургические расходники и оборудование для операционных привезли из Ленинградской области в прифронтовой госпиталь в Донбассе, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T01:00

2023-12-12T01:00

2023-12-12T01:42

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

донбасс

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Хирургические расходники и оборудование для операционных привезли из Ленинградской области в прифронтовой госпиталь в Донбассе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Сегодня привезли новые хирургические расходники и оборудование для операционных", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что этот прифронтовой госпиталь в Донбассе уже прозвали ленинградским. "Здесь работают сестрами и санитарами ленинградские волонтеры, здесь "служит" переданный Ленобластью автобус для эвакуации раненых, здесь топится и баня, поставленная нашим фондом, которую и военные, и медики особенно ценят… Председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков встретил среди медиков своего сокурсника, а значит, взаимодействовать и дальше будем не формально, а по делу", - написал Дрозденко

https://ria.ru/20231208/gosnagrady-1914682086.html

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здоровье - общество, донбасс, ленинградская область, александр дрозденко