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В прифронтовой госпиталь в Донбассе доставили оборудование для операционных - РИА Новости, 12.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:00 12.12.2023 (обновлено: 01:42 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/donbass-1915200545.html
В прифронтовой госпиталь в Донбассе доставили оборудование для операционных
В прифронтовой госпиталь в Донбассе доставили оборудование для операционных - РИА Новости, 12.12.2023
В прифронтовой госпиталь в Донбассе доставили оборудование для операционных
Хирургические расходники и оборудование для операционных привезли из Ленинградской области в прифронтовой госпиталь в Донбассе, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T01:00
2023-12-12T01:42
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
донбасс
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Хирургические расходники и оборудование для операционных привезли из Ленинградской области в прифронтовой госпиталь в Донбассе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Сегодня привезли новые хирургические расходники и оборудование для операционных", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что этот прифронтовой госпиталь в Донбассе уже прозвали ленинградским. "Здесь работают сестрами и санитарами ленинградские волонтеры, здесь "служит" переданный Ленобластью автобус для эвакуации раненых, здесь топится и баня, поставленная нашим фондом, которую и военные, и медики особенно ценят… Председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков встретил среди медиков своего сокурсника, а значит, взаимодействовать и дальше будем не формально, а по делу", - написал Дрозденко
https://ria.ru/20231208/gosnagrady-1914682086.html
донбасс
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здоровье - общество, донбасс, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Донбасс, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В прифронтовой госпиталь в Донбассе доставили оборудование для операционных

Дрозденко: из Ленобласти в Донбасс привезли оборудование для операционных

© РИА Новости / Виталий ТимкивОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Операционная. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Хирургические расходники и оборудование для операционных привезли из Ленинградской области в прифронтовой госпиталь в Донбассе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«
"Сегодня привезли новые хирургические расходники и оборудование для операционных", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что этот прифронтовой госпиталь в Донбассе уже прозвали ленинградским. "Здесь работают сестрами и санитарами ленинградские волонтеры, здесь "служит" переданный Ленобластью автобус для эвакуации раненых, здесь топится и баня, поставленная нашим фондом, которую и военные, и медики особенно ценят… Председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков встретил среди медиков своего сокурсника, а значит, взаимодействовать и дальше будем не формально, а по делу", - написал Дрозденко
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоДонбассЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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