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Доллар на Московской бирже упал ниже 90 рублей
Доллар на Московской бирже упал ниже 90 рублей - РИА Новости, 12.12.2023
Доллар на Московской бирже упал ниже 90 рублей
Курс рубля усиливает рост, доллар опустился ниже 90 рублей, впервые с 1 декабря, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:27
2023-12-12T14:27
2023-12-12T14:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост, доллар опустился ниже 90 рублей, впервые с 1 декабря, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск снижается на 77 копеек, до 89,92 рубля.Курс юаня в то же время опускается на 9 копеек, до 12,52 рубля, евро – на 66 копеек, до 97,04 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Доллар на Московской бирже упал ниже 90 рублей
Доллар на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 1 декабря