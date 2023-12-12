https://ria.ru/20231212/dollar-1915313247.html

Доллар на Московской бирже упал ниже 90 рублей

Доллар на Московской бирже упал ниже 90 рублей - РИА Новости, 12.12.2023

Доллар на Московской бирже упал ниже 90 рублей

Курс рубля усиливает рост, доллар опустился ниже 90 рублей, впервые с 1 декабря, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:27

2023-12-12T14:27

2023-12-12T14:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост, доллар опустился ниже 90 рублей, впервые с 1 декабря, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск снижается на 77 копеек, до 89,92 рубля.Курс юаня в то же время опускается на 9 копеек, до 12,52 рубля, евро – на 66 копеек, до 97,04 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа