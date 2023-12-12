https://ria.ru/20231212/dnr-1915198767.html

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.12.2023

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 31 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T00:26

2023-12-12T00:26

2023-12-12T00:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 31 боеприпас, сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 11 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Всего украинские войска выпустили 31 различный боеприпас. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы). Помимо этого, поступили сведения об одном пострадавшем гражданском лице – мужчине в Ленинском районе Донецка. В предыдущие сутки со сторон украинских войск было зафиксировано семь обстрелов.

https://ria.ru/20231212/oon-1915198591.html

https://ria.ru/20231211/boepripas-1915136401.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия