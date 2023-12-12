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ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.12.2023
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 31 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T00:26
2023-12-12T00:26
2023-12-12T00:26
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 31 боеприпас, сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 11 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Всего украинские войска выпустили 31 различный боеприпас. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы). Помимо этого, поступили сведения об одном пострадавшем гражданском лице – мужчине в Ленинском районе Донецка. В предыдущие сутки со сторон украинских войск было зафиксировано семь обстрелов.
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 31 боеприпас