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Медики сообщили о состоянии детей, пострадавших из-за прорыва теплотрассы - РИА Новости, 12.12.2023
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13:59 12.12.2023 (обновлено: 14:13 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/deti-1915304447.html
Медики сообщили о состоянии детей, пострадавших из-за прорыва теплотрассы
Медики сообщили о состоянии детей, пострадавших из-за прорыва теплотрассы - РИА Новости, 12.12.2023
Медики сообщили о состоянии детей, пострадавших из-за прорыва теплотрассы
Состояние двоих детей, пострадавших при подмыве грунта в Ивановской области, средне тяжелое, двоих - удовлетворительное, проводятся телемедицинские консультации РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:59
2023-12-12T14:13
происшествия
ивановская область
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Состояние двоих детей, пострадавших при подмыве грунта в Ивановской области, средне тяжелое, двоих - удовлетворительное, проводятся телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных медицинских центров, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф. Утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги. "Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России проводит телемедицинскую консультацию по четырем детям, пострадавшим при подмыве грунта теплотрассы в Ивановской области, с участием специалистов Российской детской клинической больницы, НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Обсуждается тактика дальнейшего лечения. Состояние двоих детей оценивается как средне тяжелое, двоих – удовлетворительное",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231208/mchs-1914604505.html
ивановская область
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происшествия, ивановская область, россия, пушкин
Происшествия, Ивановская область, Россия, Пушкин
Медики сообщили о состоянии детей, пострадавших из-за прорыва теплотрассы

Пострадавшие из-за прорыва теплотрассы дети находятся в средне тяжелом состоянии

© СУСК РФ по Ивановской областиНа улице Пушкина в городе Южа пятеро несовершеннолетних провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка
На улице Пушкина в городе Южа пятеро несовершеннолетних провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка
© СУСК РФ по Ивановской области
На улице Пушкина в городе Южа пятеро несовершеннолетних провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Состояние двоих детей, пострадавших при подмыве грунта в Ивановской области, средне тяжелое, двоих - удовлетворительное, проводятся телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных медицинских центров, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф.
Утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги.
"Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России проводит телемедицинскую консультацию по четырем детям, пострадавшим при подмыве грунта теплотрассы в Ивановской области, с участием специалистов Российской детской клинической больницы, НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Обсуждается тактика дальнейшего лечения. Состояние двоих детей оценивается как средне тяжелое, двоих – удовлетворительное",- говорится в сообщении.
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