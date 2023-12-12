Медики сообщили о состоянии детей, пострадавших из-за прорыва теплотрассы
Пострадавшие из-за прорыва теплотрассы дети находятся в средне тяжелом состоянии
© СУСК РФ по Ивановской областиНа улице Пушкина в городе Южа пятеро несовершеннолетних провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка
© СУСК РФ по Ивановской области
На улице Пушкина в городе Южа пятеро несовершеннолетних провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Состояние двоих детей, пострадавших при подмыве грунта в Ивановской области, средне тяжелое, двоих - удовлетворительное, проводятся телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных медицинских центров, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф.
"Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России проводит телемедицинскую консультацию по четырем детям, пострадавшим при подмыве грунта теплотрассы в Ивановской области, с участием специалистов Российской детской клинической больницы, НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Обсуждается тактика дальнейшего лечения. Состояние двоих детей оценивается как средне тяжелое, двоих – удовлетворительное",- говорится в сообщении.