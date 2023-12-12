https://ria.ru/20231212/deti-1915304447.html

Медики сообщили о состоянии детей, пострадавших из-за прорыва теплотрассы

Медики сообщили о состоянии детей, пострадавших из-за прорыва теплотрассы - РИА Новости, 12.12.2023

Медики сообщили о состоянии детей, пострадавших из-за прорыва теплотрассы

Состояние двоих детей, пострадавших при подмыве грунта в Ивановской области, средне тяжелое, двоих - удовлетворительное, проводятся телемедицинские консультации РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:59

2023-12-12T13:59

2023-12-12T14:13

происшествия

ивановская область

россия

пушкин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Состояние двоих детей, пострадавших при подмыве грунта в Ивановской области, средне тяжелое, двоих - удовлетворительное, проводятся телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных медицинских центров, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф. Утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги. "Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России проводит телемедицинскую консультацию по четырем детям, пострадавшим при подмыве грунта теплотрассы в Ивановской области, с участием специалистов Российской детской клинической больницы, НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Обсуждается тактика дальнейшего лечения. Состояние двоих детей оценивается как средне тяжелое, двоих – удовлетворительное",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231208/mchs-1914604505.html

ивановская область

россия

пушкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ивановская область, россия, пушкин