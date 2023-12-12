https://ria.ru/20231212/chislennost-1915276488.html

Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск

Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск - РИА Новости, 12.12.2023

Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск

Численность сухопутных подразделений ВСУ составляет около 600 тысяч человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:36

2023-12-12T12:36

2023-12-12T12:36

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Численность сухопутных подразделений ВСУ составляет около 600 тысяч человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Сухопутные войска Украины. Почти 600 тысяч воинов различных подразделений", — утверждает он.Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже отправляют их в штурмовые подразделения.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231212/vsu-1915263481.html

https://ria.ru/20231212/vypad-1915222717.html

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политика, в мире, украина, россия, киев, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, владимир зеленский