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Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск - РИА Новости, 12.12.2023
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12:36 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/chislennost-1915276488.html
Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск
Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск - РИА Новости, 12.12.2023
Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск
Численность сухопутных подразделений ВСУ составляет около 600 тысяч человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:36
2023-12-12T12:36
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Численность сухопутных подразделений ВСУ составляет около 600 тысяч человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.&quot;Сухопутные войска Украины. Почти 600 тысяч воинов различных подразделений&quot;, — утверждает он.Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже отправляют их в штурмовые подразделения.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231212/vsu-1915263481.html
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политика, в мире, украина, россия, киев, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Политика, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск

Зеленский: в сухопутных войсках Украины служат 600 тысяч солдат

© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Численность сухопутных подразделений ВСУ составляет около 600 тысяч человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«

"Сухопутные войска Украины. Почти 600 тысяч воинов различных подразделений", — утверждает он.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Тотальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте
12:00
Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже отправляют их в штурмовые подразделения.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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