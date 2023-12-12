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СМИ: генштаб Чехии призвал к запугиванию России - РИА Новости, 12.12.2023
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01:53 12.12.2023 (обновлено: 10:29 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/chekhiya-1915203658.html
СМИ: генштаб Чехии призвал к запугиванию России
СМИ: генштаб Чехии призвал к запугиванию России - РИА Новости, 12.12.2023
СМИ: генштаб Чехии призвал к запугиванию России
Избежать потенциального конфликта с Россией можно только путем запугивания, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка, его слова приводит CT24 (Чешское... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T01:53
2023-12-12T10:29
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Избежать потенциального конфликта с Россией можно только путем запугивания, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка, его слова приводит CT24 (Чешское телевидение).&quot;Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бесполезно&quot;, — сказал он.Ржегка также добавил, что "война с Россией" не является невообразимой, хоть сейчас и неправдоподобна. При этом он призвал продолжать помогать Украине, которая, по его мнению, "покупает время" для Европы.Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага больше не может передавать Киеву военную помощь из своих запасов. Премьер страны Петр Фиала сообщил о готовности к поставкам того оружия, которое производят предприятия чешской оборонной промышленности.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, чехия, украина, россия, сергей лавров, петр фиала, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, Чехия, Украина, Россия, Сергей Лавров, Петр Фиала, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
СМИ: генштаб Чехии призвал к запугиванию России

CT24: в Чехии призвали запугивать Россию, чтобы избежать войны с ней

CC BY-SA 2.0 / Gatis Dieziņš (Aizsardzības ministrija) / Vizītē Latvijā ieradies Čehijas bruņoto spēku komandierisКарел Ржегка
Карел Ржегка - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
CC BY-SA 2.0 / Gatis Dieziņš (Aizsardzības ministrija) / Vizītē Latvijā ieradies Čehijas bruņoto spēku komandieris
Карел Ржегка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Избежать потенциального конфликта с Россией можно только путем запугивания, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка, его слова приводит CT24 (Чешское телевидение).
«

"Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бесполезно", — сказал он.

Ржегка также добавил, что "война с Россией" не является невообразимой, хоть сейчас и неправдоподобна. При этом он призвал продолжать помогать Украине, которая, по его мнению, "покупает время" для Европы.
Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага больше не может передавать Киеву военную помощь из своих запасов. Премьер страны Петр Фиала сообщил о готовности к поставкам того оружия, которое производят предприятия чешской оборонной промышленности.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Премьер Чехии: запасы армии иссякают, но поставки ВСУ могут продолжиться
4 декабря, 18:00
 
В миреЧехияУкраинаРоссияСергей ЛавровПетр ФиалаДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
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