https://ria.ru/20231212/chayldfri-1915237209.html
Депутат прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри
Депутат прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 12.12.2023
Депутат прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри
Депутат Думы Алексей Журавлев ("Родина"), комментируя готовящийся проект о запрете чайлдфри, сообщил РИА Новости, что прежде, чем использовать кнут и "любимые... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:26
2023-12-12T10:26
2023-12-12T10:26
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат Думы Алексей Журавлев ("Родина"), комментируя готовящийся проект о запрете чайлдфри, сообщил РИА Новости, что прежде, чем использовать кнут и "любимые некоторыми народными избранниками репрессивные меры", в этом вопросе стоит задуматься о соцгарантиях. Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве, инициатива не коснется личных убеждений граждан, сообщила в понедельник РИА Новости депутат ГД и член межфракционной группы Ирина Филатова. "Для повышения демографии прежде всего бы задумался о социальных государственных гарантиях, ведь если человек уверен в завтрашнем дне и будущем своих детей, то у него их и будет много. Поэтому для начала стоит решить вопросы занятости и заработных плат - стимулировать население пряником, прежде, чем использовать кнут, так почему-то любимые некоторыми нашими народными избранниками репрессивные меры", - сообщил Журавлев. Также он сообщил, что для борьбы с засильем западных ценностей, которые "навязывают нам ЛГБТ* и транс-культуру, не предполагающую продолжения рода", он не использовал бы термин "чайлдфри", который как раз для такой пропаганды и создан, "придавая всему этому положительный и даже лихой оттенок". "Прежде всего я предлагаю внести в Конституцию понятие патриотизма, которое включало бы в себя весь кодекс нормального человека - и их, нормальных людей, оплотом впредь всегда считалась бы Россия, защищающая крепкую и, если есть возможность, многодетную семью", - отметил политик.* Запрещенная в России экстремистская организация
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общество, россия, алексей журавлев , госдума рф
Общество, Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Депутат прокомментировал проект о запрете пропаганды чайлдфри
Депутат о запрете чайлдфри: прежде использования кнута надо думать о гарантиях
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат Думы Алексей Журавлев ("Родина"), комментируя готовящийся проект о запрете чайлдфри, сообщил РИА Новости, что прежде, чем использовать кнут и "любимые некоторыми народными избранниками репрессивные меры", в этом вопросе стоит задуматься о соцгарантиях.
Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы
готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве, инициатива не коснется личных убеждений граждан, сообщила в понедельник РИА Новости депутат ГД и член межфракционной группы Ирина Филатова.
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"Для повышения демографии прежде всего бы задумался о социальных государственных гарантиях, ведь если человек уверен в завтрашнем дне и будущем своих детей, то у него их и будет много. Поэтому для начала стоит решить вопросы занятости и заработных плат - стимулировать население пряником, прежде, чем использовать кнут, так почему-то любимые некоторыми нашими народными избранниками репрессивные меры", - сообщил Журавлев.
Также он сообщил, что для борьбы с засильем западных ценностей, которые "навязывают нам ЛГБТ* и транс-культуру, не предполагающую продолжения рода", он не использовал бы термин "чайлдфри", который как раз для такой пропаганды и создан, "придавая всему этому положительный и даже лихой оттенок".
"Прежде всего я предлагаю внести в Конституцию понятие патриотизма, которое включало бы в себя весь кодекс нормального человека - и их, нормальных людей, оплотом впредь всегда считалась бы Россия, защищающая крепкую и, если есть возможность, многодетную семью", - отметил политик.
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* Запрещенная в России экстремистская организация