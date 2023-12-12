Россия создаст рейтинг вузов и платформу для НКО стран БРИКС
Россия создаст рейтинг вузов стран БРИКС и платформу для объединения НКО
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия планирует создать рейтинг университетов стран БРИКС, а также платформу для объединения некоммерческих организаций, рассказали участники Международного научного футурологического форума "Умная цивилизация: человек, ценности, образование, технологии и будущее многополярного мира". Об этом сообщает "Московская газета".
Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский обосновал необходимость рейтинга вузов стран БРИКС необъективностью распространенных на Западе критериев.
«
"Мы понимаем, что значительная часть этих рейтингов, которые сегодня так популярны, происходят из США, из Великобритании. И в их основе часто лежат необъективные подходы, которые искусственно приподнимают в этих рейтингах те университеты, которые им нужно поднять, и столь же искусственно приспускают те, которые приподнимать не надо", — отметил он.
Могилевский добавил, что в России растет количество иностранных студентов. Они получают образование, чтобы потом сделать карьеру у себя на родине. При этом перед Москвой не стоит задача переманивать их. В России остается работать 8-9 процентов иностранных выпускников. Остальные возвращаются домой и играют роль своеобразных культурных мостов между государствами, уточнил Могилевский.
Директор Центра консультирования НКО и НПО "Дипломатия знаний" РГГУ Кирилл Костин, в свою очередь, предложил в рамках БРИКС создать гуманитарную инфраструктуру, которая объединит некоммерческие организации БРИКС и государств СНГ. Платформа позволит в онлайн режиме обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются страны, выстраивающие многополярный мир, резюмировал он.