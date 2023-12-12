https://ria.ru/20231212/briks-1915390098.html

Россия создаст рейтинг вузов и платформу для НКО стран БРИКС

Россия создаст рейтинг вузов и платформу для НКО стран БРИКС - РИА Новости, 12.12.2023

Россия создаст рейтинг вузов и платформу для НКО стран БРИКС

Россия планирует создать рейтинг университетов стран БРИКС, а также платформу для объединения некоммерческих организаций, рассказали участники Международного... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:52

2023-12-12T18:52

2023-12-12T18:52

общество

россия

сша

великобритания

константин могилевский

брикс

российский государственный гуманитарный университет

снг

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия планирует создать рейтинг университетов стран БРИКС, а также платформу для объединения некоммерческих организаций, рассказали участники Международного научного футурологического форума "Умная цивилизация: человек, ценности, образование, технологии и будущее многополярного мира". Об этом сообщает "Московская газета".Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский обосновал необходимость рейтинга вузов стран БРИКС необъективностью распространенных на Западе критериев."Мы понимаем, что значительная часть этих рейтингов, которые сегодня так популярны, происходят из США, из Великобритании. И в их основе часто лежат необъективные подходы, которые искусственно приподнимают в этих рейтингах те университеты, которые им нужно поднять, и столь же искусственно приспускают те, которые приподнимать не надо", — отметил он.Могилевский добавил, что в России растет количество иностранных студентов. Они получают образование, чтобы потом сделать карьеру у себя на родине. При этом перед Москвой не стоит задача переманивать их. В России остается работать 8-9 процентов иностранных выпускников. Остальные возвращаются домой и играют роль своеобразных культурных мостов между государствами, уточнил Могилевский.Директор Центра консультирования НКО и НПО "Дипломатия знаний" РГГУ Кирилл Костин, в свою очередь, предложил в рамках БРИКС создать гуманитарную инфраструктуру, которая объединит некоммерческие организации БРИКС и государств СНГ. Платформа позволит в онлайн режиме обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются страны, выстраивающие многополярный мир, резюмировал он.

https://ria.ru/20231210/briks-1914944741.html

россия

сша

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, сша, великобритания, константин могилевский, брикс, российский государственный гуманитарный университет, снг