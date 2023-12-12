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Россияне стали быстрее раскупать ж/д билеты на праздники, сообщили в ФПК - РИА Новости, 12.12.2023
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Туризм
 
07:10 12.12.2023 (обновлено: 10:48 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/bilety-1915214942.html
Россияне стали быстрее раскупать ж/д билеты на праздники, сообщили в ФПК
Россияне стали быстрее раскупать ж/д билеты на праздники, сообщили в ФПК - РИА Новости, 12.12.2023
Россияне стали быстрее раскупать ж/д билеты на праздники, сообщили в ФПК
Темп продаж железнодорожных билетов на новогодние праздники увеличился на 40% по отношению к уровню 2022-2023 года, рассказал журналистам гендиректор... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:10
2023-12-12T10:48
общество
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
новый год
ржд
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Темп продаж железнодорожных билетов на новогодние праздники увеличился на 40% по отношению к уровню 2022-2023 года, рассказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) Владимир Пястолов. "Мы отмечаем, что пассажиры быстрее раскупают билеты на новогодние праздники, чем это было в прошлом году. Темп продаж ускорился примерно на 40%", - сказал он. В настоящее время пассажиры уже приобрели свыше 3,7 миллиона проездных документов в поезда ФПК на период с 22 декабря по 8 января. В общей сложности компания обеспечила свыше 4,9 миллиона мест в поездах дальнего следования в новогодний период. Руководитель ФПК отметил, что в указанный период праздничных дней компанией назначаются свыше 1000 дополнительных рейсов. Кроме того, по железным дорогам страны будут курсировать еще 12 туристических составов. Пястолов также отметил, что билеты на дополнительные поезда поступают в продажу постепенно. Купить их можно онлайн, в официальном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах ФПК. Ранее замглавы РЖД Иван Колесников рассказал журналистам, что холдинг в период новогодних праздников планирует перевезти более 5,3 миллиона пассажиров, что на 8,2% выше прошлого показателя. Всего с 22 декабря по 8 января будет назначено 1,3 тысячи дополнительных рейсов. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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общество, россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, новый год, ржд, новости - туризм
Общество, Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, Новый год, РЖД, Туризм, Новости - Туризм
Россияне стали быстрее раскупать ж/д билеты на праздники, сообщили в ФПК

ФПК: россияне быстрее раскупают ж/д билеты на праздники, чем год назад

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПассажиры на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту "В Сибирь"
Пассажиры на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту В Сибирь - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пассажиры на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту "В Сибирь". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Темп продаж железнодорожных билетов на новогодние праздники увеличился на 40% по отношению к уровню 2022-2023 года, рассказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) Владимир Пястолов.
"Мы отмечаем, что пассажиры быстрее раскупают билеты на новогодние праздники, чем это было в прошлом году. Темп продаж ускорился примерно на 40%", - сказал он.
Поезд дальнего следования - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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В настоящее время пассажиры уже приобрели свыше 3,7 миллиона проездных документов в поезда ФПК на период с 22 декабря по 8 января. В общей сложности компания обеспечила свыше 4,9 миллиона мест в поездах дальнего следования в новогодний период.
Руководитель ФПК отметил, что в указанный период праздничных дней компанией назначаются свыше 1000 дополнительных рейсов. Кроме того, по железным дорогам страны будут курсировать еще 12 туристических составов. Пястолов также отметил, что билеты на дополнительные поезда поступают в продажу постепенно. Купить их можно онлайн, в официальном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах ФПК.
Ранее замглавы РЖД Иван Колесников рассказал журналистам, что холдинг в период новогодних праздников планирует перевезти более 5,3 миллиона пассажиров, что на 8,2% выше прошлого показателя. Всего с 22 декабря по 8 января будет назначено 1,3 тысячи дополнительных рейсов.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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