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Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ
Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ
Российские специалисты благодаря работе РЭБ и саперов 539-го отдельного инженерно–саперного батальона на Запорожском направлении изучают БПЛА украинских... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:10
2023-12-12T15:10
2023-12-12T15:10
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МЕЛИТОПЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Российские специалисты благодаря работе РЭБ и саперов 539-го отдельного инженерно–саперного батальона на Запорожском направлении изучают БПЛА украинских боевиков для контроля развития этого вида вооружения и максимально быстрого и эффективного противодействия, рассказал РИА Новости представитель спецподразделения ВС РФ по работе с БПЛА. "Благодаря работе РЭБ и саперов мы имеем возможность изучать БПЛА, которые противник применяет на Запорожском направлении. Таким образом, мы контролируем ситуацию с появлением новых моделей БПЛА и имеем возможность максимально быстро выстроить систему противодействия", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ
Российские специалисты рассказали, что изучать дроны ВСУ помогают саперы и РЭБ