https://ria.ru/20231212/bespilotniki-1915325565.html

Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ

Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023

Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ

Российские специалисты благодаря работе РЭБ и саперов 539-го отдельного инженерно–саперного батальона на Запорожском направлении изучают БПЛА украинских... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:10

2023-12-12T15:10

2023-12-12T15:10

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МЕЛИТОПЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Российские специалисты благодаря работе РЭБ и саперов 539-го отдельного инженерно–саперного батальона на Запорожском направлении изучают БПЛА украинских боевиков для контроля развития этого вида вооружения и максимально быстрого и эффективного противодействия, рассказал РИА Новости представитель спецподразделения ВС РФ по работе с БПЛА. "Благодаря работе РЭБ и саперов мы имеем возможность изучать БПЛА, которые противник применяет на Запорожском направлении. Таким образом, мы контролируем ситуацию с появлением новых моделей БПЛА и имеем возможность максимально быстро выстроить систему противодействия", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, вооруженные силы рф, технологии, украина, вооруженные силы украины