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Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/bespilotniki-1915325565.html
Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ
Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ
Российские специалисты благодаря работе РЭБ и саперов 539-го отдельного инженерно–саперного батальона на Запорожском направлении изучают БПЛА украинских... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:10
2023-12-12T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
технологии
украина
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МЕЛИТОПЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Российские специалисты благодаря работе РЭБ и саперов 539-го отдельного инженерно–саперного батальона на Запорожском направлении изучают БПЛА украинских боевиков для контроля развития этого вида вооружения и максимально быстрого и эффективного противодействия, рассказал РИА Новости представитель спецподразделения ВС РФ по работе с БПЛА. "Благодаря работе РЭБ и саперов мы имеем возможность изучать БПЛА, которые противник применяет на Запорожском направлении. Таким образом, мы контролируем ситуацию с появлением новых моделей БПЛА и имеем возможность максимально быстро выстроить систему противодействия", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы рф, технологии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ

Российские специалисты рассказали, что изучать дроны ВСУ помогают саперы и РЭБ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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МЕЛИТОПЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Российские специалисты благодаря работе РЭБ и саперов 539-го отдельного инженерно–саперного батальона на Запорожском направлении изучают БПЛА украинских боевиков для контроля развития этого вида вооружения и максимально быстрого и эффективного противодействия, рассказал РИА Новости представитель спецподразделения ВС РФ по работе с БПЛА.
«
"Благодаря работе РЭБ и саперов мы имеем возможность изучать БПЛА, которые противник применяет на Запорожском направлении. Таким образом, мы контролируем ситуацию с появлением новых моделей БПЛА и имеем возможность максимально быстро выстроить систему противодействия", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФТехнологииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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