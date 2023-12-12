https://ria.ru/20231212/bayden-1915209105.html

Запутавшийся Байден повеселил австралийскую журналистку

Запутавшийся Байден повеселил австралийскую журналистку - РИА Новости, 12.12.2023

Запутавшийся Байден повеселил австралийскую журналистку

Ведущая Sky News Australia Рита Панахи высмеяла президента Джо Байдена, запутавшегося в подсказках на телесуфлере по время визита в Лас-Вегас. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T04:23

2023-12-12T04:23

2023-12-12T04:23

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Ведущая Sky News Australia Рита Панахи высмеяла президента Джо Байдена, запутавшегося в подсказках на телесуфлере по время визита в Лас-Вегас.Во время выступления Байден похвастался вложениями в инфраструктуру США, раскритиковав при этом своего предшественника Дональда Трампа. Однако, говоря об инвестициях, американский лидер запутался в сумме. "Более миллиарда трехсот миллионов триллиона трехсот миллионов долларов", - заявил он под аплодисменты присутствовавших.Как отметила Панахи, Байден во время речи не упомянул о миграционном кризисе в США или проблемах с законом своего "дегенеративного" сына. При этом кадры с запутавшимся в цифрах президентом вызвали смех участников эфира."Что это было, Джо, что это было? Самое неприятное то, что он читал это с телесуфлера, а мы все равно получили "более миллиарда трехсот миллионов триллиона трехсот миллионов долларов"", - заявила журналистка.По ее словам, также глава Белого дома опять повторил "ложное" утверждение о том, что якобы проехал более миллиона миль на поездах национального железнодорожного перевозчика Amtrak."Почему президент лжет о вещах, которые были разоблачены даже самыми дружелюбными, продемократическими СМИ, и о проблемах, которые не имеют большого значения, неужели он такой патологический лжец, что не может ничего с собой поделать? Если губы Джо шевелятся, это почти гарантированно означает, что наружу выплескивается ложь", - констатировала Панахи.Байден, которому в этом году исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Оговорки и поведение главы Белого дома регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Как сообщала газета The Washington Post, некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния Байдена в силу его возраста и считают, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке в 2024 году.

https://ria.ru/20231212/bayden-1915208337.html

https://ria.ru/20231130/bayden-1912785956.html

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в мире, сша, лас-вегас, джо байден, дональд трамп, amtrak