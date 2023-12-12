https://ria.ru/20231212/bayden-1915208337.html

Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС

Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС - РИА Новости, 12.12.2023

Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T04:04

2023-12-12T04:04

2023-12-12T15:14

в мире

сша

израиль

джо байден

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280327_0:0:2264:1274_1920x0_80_0_0_8dda3518afb4d0e0c0eacba48e996e0d.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября."После 7 октября мой отец. <…> Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома", — сказал Байден в Белом доме, поздравляя евреев с Ханукой.Восьмидесятиоднолетний президент США рассказал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвав его "мой отец", в процессе отказавшись от местоимения.Байден допускал оговорки многократно, часто причиной их становилось неверное чтение с телесуфлера. Отец президента США умер в 2002 году.

https://ria.ru/20231209/biden-1914860862.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, джо байден, хамас