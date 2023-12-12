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Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС - РИА Новости, 12.12.2023
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04:04 12.12.2023 (обновлено: 15:14 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/bayden-1915208337.html
Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС
Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС - РИА Новости, 12.12.2023
Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС
Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T04:04
2023-12-12T15:14
в мире
сша
израиль
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября.&quot;После 7 октября мой отец. &lt;…&gt; Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома&quot;, — сказал Байден в Белом доме, поздравляя евреев с Ханукой.Восьмидесятиоднолетний президент США рассказал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвав его "мой отец", в процессе отказавшись от местоимения.Байден допускал оговорки многократно, часто причиной их становилось неверное чтение с телесуфлера. Отец президента США умер в 2002 году.
https://ria.ru/20231209/biden-1914860862.html
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в мире, сша, израиль, джо байден, хамас
В мире, США, Израиль, Джо Байден, ХАМАС
Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС

Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС на Израиль 7 октября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября.
«

"После 7 октября мой отец. <…> Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома", — сказал Байден в Белом доме, поздравляя евреев с Ханукой.

Восьмидесятиоднолетний президент США рассказал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвав его "мой отец", в процессе отказавшись от местоимения.
Байден допускал оговорки многократно, часто причиной их становилось неверное чтение с телесуфлера. Отец президента США умер в 2002 году.
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В миреСШАИзраильДжо БайденХАМАС
 
 
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