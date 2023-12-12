https://ria.ru/20231212/bayden-1915208337.html
Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС
Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС - РИА Новости, 12.12.2023
Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС
Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T04:04
2023-12-12T04:04
2023-12-12T15:14
в мире
сша
израиль
джо байден
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280327_0:0:2264:1274_1920x0_80_0_0_8dda3518afb4d0e0c0eacba48e996e0d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября."После 7 октября мой отец. <…> Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома", — сказал Байден в Белом доме, поздравляя евреев с Ханукой.Восьмидесятиоднолетний президент США рассказал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвав его "мой отец", в процессе отказавшись от местоимения.Байден допускал оговорки многократно, часто причиной их становилось неверное чтение с телесуфлера. Отец президента США умер в 2002 году.
https://ria.ru/20231209/biden-1914860862.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280327_85:0:2264:1634_1920x0_80_0_0_c5b9d3b9f9eb642ad4ada04ec7007fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, джо байден, хамас
В мире, США, Израиль, Джо Байден, ХАМАС
Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС
Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС на Израиль 7 октября
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября.
«
"После 7 октября мой отец. <…> Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома", — сказал Байден в Белом доме, поздравляя евреев с Ханукой.
Восьмидесятиоднолетний президент США рассказал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвав его "мой отец", в процессе отказавшись от местоимения.
Байден допускал оговорки многократно, часто причиной их становилось неверное чтение с телесуфлера. Отец президента США умер в 2002 году.
Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить