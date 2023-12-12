https://ria.ru/20231212/avtobusy_shkolam-1915365934.html

Губернатор Дюмин передал тульским школам 49 новых автобусов

Губернатор Дюмин передал тульским школам 49 новых автобусов - РИА Новости, 12.12.2023

Губернатор Дюмин передал тульским школам 49 новых автобусов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник школам региона 49 новых автобусов, которые будут перевозить более 830 учеников, сообщил РИА Новости РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:40

2023-12-12T17:40

2023-12-12T17:40

тульская область

тульская область

общество

алексей дюмин

школы

транспорт

дети

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ТУЛА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник школам региона 49 новых автобусов, которые будут перевозить более 830 учеников, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Новые автобусы получат 43 школы из 21 муниципалитета и шесть госучреждений, в том числе организации, где дети живут круглосуточно. Транспорт будет перевозить более 830 школьников. 44 автобуса заменят машины, которые имеют большой износ, пять единиц выйдут на новые маршруты. "Все закупленные машины оборудованы в полном соответствии с требованиями безопасности. На этих автобусах ребята смогут добираться не только до школы, но и на спортивные соревнования, научные олимпиады и культурные мероприятия", – приводят в пресс-службе слова Дюмина. Автобусы оснащены креслами с четырехточечными ремнями безопасности, кнопками экстренной связи с водителем, системой "ГЛОНАСС" и тахографами. Рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками. Специальные устройства ограничивают скорость движения автобуса до 60 километров в час, а также препятствуют движению, если двери открыты. Для удобства юных пассажиров установлены багажные полки для ранцев. Губернатор поручил региональному министерству образования, главам администраций, руководителям школ держать на контроле организацию безопасных условий эксплуатации автобусов. А также – в кратчайшие сроки завершить все процедуры по их оформлению и согласовать маршруты, чтобы дети могли добираться до школ с комфортом. Всего школьный автопарк Тульской области насчитывает 346 единиц транспорта, которыми пользуются более 10,3 тысячи человек. Благодаря поддержке Минпромторга России с 2016 года в регионе ведется активная работа по обновлению парка школьных автобусов.

https://ria.ru/20230904/tsentr-1894139950.html

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тульская область, общество, алексей дюмин, школы, транспорт, дети