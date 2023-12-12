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Губернатор Дюмин передал тульским школам 49 новых автобусов - РИА Новости, 12.12.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
17:40 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/avtobusy_shkolam-1915365934.html
Губернатор Дюмин передал тульским школам 49 новых автобусов
Губернатор Дюмин передал тульским школам 49 новых автобусов - РИА Новости, 12.12.2023
Губернатор Дюмин передал тульским школам 49 новых автобусов
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник школам региона 49 новых автобусов, которые будут перевозить более 830 учеников, сообщил РИА Новости РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:40
2023-12-12T17:40
тульская область
тульская область
общество
алексей дюмин
школы
транспорт
дети
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ТУЛА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник школам региона 49 новых автобусов, которые будут перевозить более 830 учеников, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Новые автобусы получат 43 школы из 21 муниципалитета и шесть госучреждений, в том числе организации, где дети живут круглосуточно. Транспорт будет перевозить более 830 школьников. 44 автобуса заменят машины, которые имеют большой износ, пять единиц выйдут на новые маршруты. "Все закупленные машины оборудованы в полном соответствии с требованиями безопасности. На этих автобусах ребята смогут добираться не только до школы, но и на спортивные соревнования, научные олимпиады и культурные мероприятия", – приводят в пресс-службе слова Дюмина. Автобусы оснащены креслами с четырехточечными ремнями безопасности, кнопками экстренной связи с водителем, системой "ГЛОНАСС" и тахографами. Рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками. Специальные устройства ограничивают скорость движения автобуса до 60 километров в час, а также препятствуют движению, если двери открыты. Для удобства юных пассажиров установлены багажные полки для ранцев. Губернатор поручил региональному министерству образования, главам администраций, руководителям школ держать на контроле организацию безопасных условий эксплуатации автобусов. А также – в кратчайшие сроки завершить все процедуры по их оформлению и согласовать маршруты, чтобы дети могли добираться до школ с комфортом. Всего школьный автопарк Тульской области насчитывает 346 единиц транспорта, которыми пользуются более 10,3 тысячи человек. Благодаря поддержке Минпромторга России с 2016 года в регионе ведется активная работа по обновлению парка школьных автобусов.
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тульская область, общество, алексей дюмин, школы, транспорт, дети
Тульская область, Тульская область, Общество, Алексей Дюмин, Школы, Транспорт, Дети

Губернатор Дюмин передал тульским школам 49 новых автобусов

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Тульской областиГубернатор Алексей Дюмин во время церемонии передачи новых автобусов школам
Губернатор Алексей Дюмин во время церемонии передачи новых автобусов школам - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Тульской области
Губернатор Алексей Дюмин во время церемонии передачи новых автобусов школам
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ТУЛА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал во вторник школам региона 49 новых автобусов, которые будут перевозить более 830 учеников, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Новые автобусы получат 43 школы из 21 муниципалитета и шесть госучреждений, в том числе организации, где дети живут круглосуточно. Транспорт будет перевозить более 830 школьников. 44 автобуса заменят машины, которые имеют большой износ, пять единиц выйдут на новые маршруты.
"Все закупленные машины оборудованы в полном соответствии с требованиями безопасности. На этих автобусах ребята смогут добираться не только до школы, но и на спортивные соревнования, научные олимпиады и культурные мероприятия", – приводят в пресс-службе слова Дюмина.
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Автобусы оснащены креслами с четырехточечными ремнями безопасности, кнопками экстренной связи с водителем, системой "ГЛОНАСС" и тахографами. Рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками. Специальные устройства ограничивают скорость движения автобуса до 60 километров в час, а также препятствуют движению, если двери открыты. Для удобства юных пассажиров установлены багажные полки для ранцев.
Губернатор поручил региональному министерству образования, главам администраций, руководителям школ держать на контроле организацию безопасных условий эксплуатации автобусов. А также – в кратчайшие сроки завершить все процедуры по их оформлению и согласовать маршруты, чтобы дети могли добираться до школ с комфортом.
Всего школьный автопарк Тульской области насчитывает 346 единиц транспорта, которыми пользуются более 10,3 тысячи человек.
Благодаря поддержке Минпромторга России с 2016 года в регионе ведется активная работа по обновлению парка школьных автобусов.
 
Тульская областьТульская областьОбществоАлексей ДюминШколыТранспортДети
 
 
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