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Купленные за счет казначейского кредита автобусы начали поступать на Алтай
Купленные за счет казначейского кредита автобусы начали поступать на Алтай - РИА Новости, 12.12.2023
Купленные за счет казначейского кредита автобусы начали поступать на Алтай
Первые автобусы, купленные за счет казначейского кредита, начали поступать в Алтайский край, всего для региона приобрели 65 автобусов разной вместимости,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:15
2023-12-12T14:15
2023-12-12T14:15
алтайский край
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БАРНАУЛ, 12 дек - РИА Новости. Первые автобусы, купленные за счет казначейского кредита, начали поступать в Алтайский край, всего для региона приобрели 65 автобусов разной вместимости, рассказал губернатор Виктор Томенко. "В Алтайский край поступили первые 7 автобусов, которые мы закупили за счет средств специального казначейского кредита, выделенного в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Это машины серии ГАЗ, которые мы сейчас готовим для передачи Славгороду, Алейску и Змеиногорскому району", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в ближайшее время ожидается поставка 17 автобусов, которые должны работать на маршрутах в том числе в Заринске, Каменском и Локтевском районах. Еще 41 автобус поступит в распоряжение Барнаула. "За счет специального казначейского кредита в размере 800 миллионов рублей мы закупили 65 автобусов разной вместимости. Важно, чтобы новый общественный транспорт как можно быстрее вышел на маршруты — это необходимо для жителей края. Поэтому поручил правительству оперативно отработать с муниципалитетами все необходимые вопросы для запуска автобусов в работу", - заявил губернатор.
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алтайский край, локтевский район, виктор томенко, заринск, группа газ
Алтайский край, Алтайский край, Локтевский район, Виктор Томенко, Заринск, Группа ГАЗ
БАРНАУЛ, 12 дек - РИА Новости. Первые автобусы, купленные за счет казначейского кредита, начали поступать в Алтайский край, всего для региона приобрели 65 автобусов разной вместимости, рассказал губернатор Виктор Томенко.
"В Алтайский край поступили первые 7 автобусов, которые мы закупили за счет средств специального казначейского кредита, выделенного в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Это машины серии ГАЗ, которые мы сейчас готовим для передачи Славгороду, Алейску и Змеиногорскому району", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что в ближайшее время ожидается поставка 17 автобусов, которые должны работать на маршрутах в том числе в Заринске, Каменском и Локтевском районах. Еще 41 автобус поступит в распоряжение Барнаула.
"За счет специального казначейского кредита в размере 800 миллионов рублей мы закупили 65 автобусов разной вместимости. Важно, чтобы новый общественный транспорт как можно быстрее вышел на маршруты — это необходимо для жителей края. Поэтому поручил правительству оперативно отработать с муниципалитетами все необходимые вопросы для запуска автобусов в работу", - заявил губернатор.