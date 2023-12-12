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Купленные за счет казначейского кредита автобусы начали поступать на Алтай

Купленные за счет казначейского кредита автобусы начали поступать на Алтай - РИА Новости, 12.12.2023

Купленные за счет казначейского кредита автобусы начали поступать на Алтай

Первые автобусы, купленные за счет казначейского кредита, начали поступать в Алтайский край, всего для региона приобрели 65 автобусов разной вместимости,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:15

2023-12-12T14:15

2023-12-12T14:15

алтайский край

алтайский край

локтевский район

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заринск

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БАРНАУЛ, 12 дек - РИА Новости. Первые автобусы, купленные за счет казначейского кредита, начали поступать в Алтайский край, всего для региона приобрели 65 автобусов разной вместимости, рассказал губернатор Виктор Томенко. "В Алтайский край поступили первые 7 автобусов, которые мы закупили за счет средств специального казначейского кредита, выделенного в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Это машины серии ГАЗ, которые мы сейчас готовим для передачи Славгороду, Алейску и Змеиногорскому району", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в ближайшее время ожидается поставка 17 автобусов, которые должны работать на маршрутах в том числе в Заринске, Каменском и Локтевском районах. Еще 41 автобус поступит в распоряжение Барнаула. "За счет специального казначейского кредита в размере 800 миллионов рублей мы закупили 65 автобусов разной вместимости. Важно, чтобы новый общественный транспорт как можно быстрее вышел на маршруты — это необходимо для жителей края. Поэтому поручил правительству оперативно отработать с муниципалитетами все необходимые вопросы для запуска автобусов в работу", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20231211/grechikha-1915019591.html

алтайский край

локтевский район

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алтайский край, локтевский район, виктор томенко, заринск, группа газ