https://ria.ru/20231212/avariynost-1915320526.html
Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась за 11 месяцев
Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась за 11 месяцев - РИА Новости, 12.12.2023
Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась за 11 месяцев
С января по конец ноября текущего года в Подмосковье зафиксировали 3621 дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с погибшими и пострадавшими, это на 2% ниже по... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:50
2023-12-12T14:50
2023-12-12T14:50
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. С января по конец ноября текущего года в Подмосковье зафиксировали 3621 дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с погибшими и пострадавшими, это на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса региона. "Показатели дорожной аварийности в Подмосковья за 11 прошедших месяцев снизились по сравнению с предыдущим годом: число ДТП — на 2%, число погибших — на 5% и число раненых – на 2,5%. Отмечу важный момент, что увеличилось количество столкновений — в том числе попутных, а также наезды на стоящие автомобили. Также среди частых видов ДТП за этот период — наезды на пешеходов на переходах", — сказал зампред правительства — министр транспорта Московской области Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, чтобы обезопасить себя от возможной аварии и водители, и пешеходы должны соблюдать ПДД. Не следует останавливаться на скоростных трассах на обочине или у отбойников даже на короткое время; если необходимо остановиться, то лучше доехать до специальных "карманов", площадок отдыха или заправочных станций, чтобы не стать жертвой повторного ДТП. Другие автомобилисты могут не заметить водителя на обочине особенно во время сложных погодных условий — тумана, снегопада, метели. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге нужно незамедлительно звонить в 112.
https://ria.ru/20231108/dtp-1908219446.html
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московская область (подмосковье), аварии, дтп, авто, общество, министерство транспорта московской области, статистика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Аварии, ДТП, Авто, Общество, Министерство транспорта Московской области, Статистика