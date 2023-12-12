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ВС России отбили две атаки в районе Марьинки - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 12.12.2023 (обновлено: 16:28 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/ataka-1915307080.html
ВС России отбили две атаки в районе Марьинки
ВС России отбили две атаки в районе Марьинки - РИА Новости, 12.12.2023
ВС России отбили две атаки в районе Марьинки
Российские подразделения отразили две атаки украинских солдат возле Марьинки в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:05
2023-12-12T16:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
клещеевка
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские подразделения отразили две атаки украинских солдат возле Марьинки в ДНР, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, возле Курдюмовки и Клещеевки удалось поразить живую силу и технику украинских 24-й и 93-й механизированных бригад.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии нанесли поражение солдатам 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила пять атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ возле Кирово в ДНР, а также Петровского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли поражение солдатам украинской 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийская группировка войск отразила атаку 14-й бригады Нацгвардии Украины, а также нанесла поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новоселовки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийская артиллерия нанесла удар по местам сосредоточения 123-й бригады территориальной обороны в районе Камышан в Херсонской области.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и тактическую ракету "Точка-У", а также уничтожили 23 украинских дрона.
https://ria.ru/20231212/vsu-1915263481.html
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россия
донецкая народная республика
клещеевка
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, клещеевка, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России отбили две атаки в районе Марьинки

Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Марьинки

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские подразделения отразили две атаки украинских солдат возле Марьинки в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Кроме того, возле Курдюмовки и Клещеевки удалось поразить живую силу и технику украинских 24-й и 93-й механизированных бригад.
Потери противника составили:
  • до 240 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • два бронетранспортера;
  • четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • два орудия Д-20;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии нанесли поражение солдатам 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 105 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила пять атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ возле Кирово в ДНР, а также Петровского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 185 военнослужащих;
  • три автомобиля.
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Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли поражение солдатам украинской 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • две гаубицы Д-20.
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Запорожское направление

Российская группировка войск отразила атаку 14-й бригады Нацгвардии Украины, а также нанесла поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новоселовки в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • три автомобиля.
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Херсонское направление

Российская артиллерия нанесла удар по местам сосредоточения 123-й бригады территориальной обороны в районе Камышан в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • два автомобиля.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • две гаубицы Д-20;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и тактическую ракету "Точка-У", а также уничтожили 23 украинских дрона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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