https://ria.ru/20231212/ataka-1915307080.html

ВС России отбили две атаки в районе Марьинки

ВС России отбили две атаки в районе Марьинки - РИА Новости, 12.12.2023

ВС России отбили две атаки в районе Марьинки

Российские подразделения отразили две атаки украинских солдат возле Марьинки в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:05

2023-12-12T14:05

2023-12-12T16:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские подразделения отразили две атаки украинских солдат возле Марьинки в ДНР, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, возле Курдюмовки и Клещеевки удалось поразить живую силу и технику украинских 24-й и 93-й механизированных бригад.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии нанесли поражение солдатам 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила пять атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ возле Кирово в ДНР, а также Петровского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли поражение солдатам украинской 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийская группировка войск отразила атаку 14-й бригады Нацгвардии Украины, а также нанесла поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новоселовки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийская артиллерия нанесла удар по местам сосредоточения 123-й бригады территориальной обороны в районе Камышан в Херсонской области.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и тактическую ракету "Точка-У", а также уничтожили 23 украинских дрона.

https://ria.ru/20231212/vsu-1915263481.html

https://ria.ru/20231212/territorii-1915272697.html

https://ria.ru/20231212/konflikt-1915276804.html

https://ria.ru/20231212/oborona-1915287619.html

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

россия

донецкая народная республика

клещеевка

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