https://ria.ru/20231212/ataka-1915307080.html
ВС России отбили две атаки в районе Марьинки
ВС России отбили две атаки в районе Марьинки - РИА Новости, 12.12.2023
ВС России отбили две атаки в районе Марьинки
Российские подразделения отразили две атаки украинских солдат возле Марьинки в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:05
2023-12-12T14:05
2023-12-12T16:28
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские подразделения отразили две атаки украинских солдат возле Марьинки в ДНР, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, возле Курдюмовки и Клещеевки удалось поразить живую силу и технику украинских 24-й и 93-й механизированных бригад.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии нанесли поражение солдатам 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила пять атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ возле Кирово в ДНР, а также Петровского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли поражение солдатам украинской 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийская группировка войск отразила атаку 14-й бригады Нацгвардии Украины, а также нанесла поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новоселовки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийская артиллерия нанесла удар по местам сосредоточения 123-й бригады территориальной обороны в районе Камышан в Херсонской области.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и тактическую ракету "Точка-У", а также уничтожили 23 украинских дрона.
https://ria.ru/20231212/vsu-1915263481.html
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https://ria.ru/20231212/oborona-1915287619.html
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
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Минобороны об отражении атак в районе Марьинки
Минобороны об отражении атак в районе Марьинки
2023-12-12T14:05
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России отбили две атаки в районе Марьинки
Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Марьинки
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Российские подразделения отразили две атаки украинских солдат возле Марьинки в ДНР, сообщили
в Минобороны.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, возле Курдюмовки и Клещеевки
удалось поразить живую силу и технику украинских 24-й и 93-й механизированных бригад.
Потери противника составили:
- до 240 военнослужащих убитыми и ранеными;
- два бронетранспортера;
- четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- две гаубицы "Мста-Б";
- два орудия Д-20;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии нанесли поражение солдатам 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области
.
Потери противника составили:
- до 105 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Группировка войск "Центр" отразила пять атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ возле Кирово в ДНР, а также Петровского и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике
.
Потери противника составили:
- до 185 военнослужащих;
- три автомобиля.
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Бойцы группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли поражение солдатам украинской 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 70 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- две гаубицы Д-20.
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Российская группировка войск отразила атаку 14-й бригады Нацгвардии Украины
, а также нанесла поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новоселовки в Запорожской области
.
Потери противника составили:
- до 70 военнослужащих;
- три автомобиля.
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Российская артиллерия нанесла удар по местам сосредоточения 123-й бригады территориальной обороны в районе Камышан в Херсонской области
.
Потери противника составили:
- до 35 военнослужащих;
- два автомобиля.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- две гаубицы Д-20;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 114 районах. В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и тактическую ракету "Точка-У", а также уничтожили 23 украинских дрона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине