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Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/artemovsk-1915209430.html
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска - РИА Новости, 12.12.2023
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска
Артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины вблизи Артемовска в ДНР, огонь велся из САУ 2С31... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T04:34
2023-12-12T04:34
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины вблизи Артемовска в ДНР, огонь велся из САУ 2С31 "Вена", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач по уничтожению замаскированных объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных установок 2С31 "Вена" костромских десантников ежедневно уничтожают живую силу и техники украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках вблизи Артемовска. Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах. Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что расчеты БПЛА ивановских десантников вели разведку, корректировку огня и контроль поражения целей орудиями.
https://ria.ru/20231212/minometchiki-1915208979.html
артемовск
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска

Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ вблизи Артемовска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России
Артиллеристы вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины вблизи Артемовска в ДНР, огонь велся из САУ 2С31 "Вена", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач по уничтожению замаскированных объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных установок 2С31 "Вена" костромских десантников ежедневно уничтожают живую силу и техники украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках вблизи Артемовска. Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах. Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника", - говорится в сообщении.
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Минометчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении
04:12
Уточняется, что расчеты БПЛА ивановских десантников вели разведку, корректировку огня и контроль поражения целей орудиями.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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