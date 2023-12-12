https://ria.ru/20231212/artemovsk-1915209430.html
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска - РИА Новости, 12.12.2023
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска
Артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины вблизи Артемовска в ДНР, огонь велся из САУ 2С31... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T04:34
2023-12-12T04:34
2023-12-12T04:34
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины вблизи Артемовска в ДНР, огонь велся из САУ 2С31 "Вена", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач по уничтожению замаскированных объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных установок 2С31 "Вена" костромских десантников ежедневно уничтожают живую силу и техники украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках вблизи Артемовска. Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах. Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что расчеты БПЛА ивановских десантников вели разведку, корректировку огня и контроль поражения целей орудиями.
https://ria.ru/20231212/minometchiki-1915208979.html
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска
Костромские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ вблизи Артемовска
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины вблизи Артемовска в ДНР, огонь велся из САУ 2С31 "Вена", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач по уничтожению замаскированных объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных установок 2С31 "Вена" костромских десантников ежедневно уничтожают живую силу и техники украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках вблизи Артемовска. Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах. Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что расчеты БПЛА ивановских десантников вели разведку, корректировку огня и контроль поражения целей орудиями.