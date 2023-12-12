https://ria.ru/20231212/artemovsk-1915209430.html

Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска

Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска - РИА Новости, 12.12.2023

Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска

Артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины вблизи Артемовска в ДНР, огонь велся из САУ 2С31... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T04:34

2023-12-12T04:34

2023-12-12T04:34

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины вблизи Артемовска в ДНР, огонь велся из САУ 2С31 "Вена", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач по уничтожению замаскированных объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных установок 2С31 "Вена" костромских десантников ежедневно уничтожают живую силу и техники украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках вблизи Артемовска. Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах. Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что расчеты БПЛА ивановских десантников вели разведку, корректировку огня и контроль поражения целей орудиями.

https://ria.ru/20231212/minometchiki-1915208979.html

артемовск

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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины