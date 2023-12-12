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В Подмосковье загорелся ангар с готовой продукцией и стройматериалами
В Подмосковье загорелся ангар с готовой продукцией и стройматериалами - РИА Новости, 12.12.2023
В Подмосковье загорелся ангар с готовой продукцией и стройматериалами
Ангар размером 150 на 100 метров загорелся в подмосковной Ивантеевке, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах и пресс-службе регионального... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:27
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2023-12-12T19:35
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ангар размером 150 на 100 метров загорелся в подмосковной Ивантеевке, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах и пресс-службе регионального главка МЧС."В 18.29 12.12.2023 от очевидца в службу "112" поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу городской округ Пушкинский, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1. Горит складское помещение на территории Фабрики им. Лукина. На место оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. К тушению привлечено 63 человека, 24 единицы техники, в том числе от МЧС 35 человек, 12 единиц техники", - рассказали агентству в экстренных службах.В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что горит ангар размером 150 на 100 метров, произошло возгорание готовой продукции и стройматериалов, в результате никто не пострадал.
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московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия
Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Происшествия
В Подмосковье загорелся ангар с готовой продукцией и стройматериалами
В подмосковной Ивантеевке горит ангар с готовой продукцией и стройматериалами
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ангар размером 150 на 100 метров загорелся в подмосковной Ивантеевке, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах и пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 18.29 12.12.2023 от очевидца в службу "112" поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу городской округ Пушкинский, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1. Горит складское помещение на территории Фабрики им. Лукина. На место оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. К тушению привлечено 63 человека, 24 единицы техники, в том числе от МЧС 35 человек, 12 единиц техники", - рассказали агентству в экстренных службах.
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что горит ангар размером 150 на 100 метров, произошло возгорание готовой продукции и стройматериалов, в результате никто не пострадал.
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