https://ria.ru/20231212/angar-1915398752.html

В Подмосковье загорелся ангар с готовой продукцией и стройматериалами

В Подмосковье загорелся ангар с готовой продукцией и стройматериалами - РИА Новости, 12.12.2023

В Подмосковье загорелся ангар с готовой продукцией и стройматериалами

Ангар размером 150 на 100 метров загорелся в подмосковной Ивантеевке, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах и пресс-службе регионального... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:27

2023-12-12T19:27

2023-12-12T19:35

московская область (подмосковье)

ивантеевка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915409589_0:0:1676:942_1920x0_80_0_0_d89ef7b836096156a05b121a8926e8c3.png

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ангар размером 150 на 100 метров загорелся в подмосковной Ивантеевке, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах и пресс-службе регионального главка МЧС."В 18.29 12.12.2023 от очевидца в службу "112" поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу городской округ Пушкинский, город Ивантеевка, улица Заречная, дом 1. Горит складское помещение на территории Фабрики им. Лукина. На место оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется. К тушению привлечено 63 человека, 24 единицы техники, в том числе от МЧС 35 человек, 12 единиц техники", - рассказали агентству в экстренных службах.В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что горит ангар размером 150 на 100 метров, произошло возгорание готовой продукции и стройматериалов, в результате никто не пострадал.

https://ria.ru/20231212/pozhar-1915381402.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия