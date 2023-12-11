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Сразу несколько актеров отказались вести "Золотой глобус" - РИА Новости, 11.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:55 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/zolotoy_globus-1915145737.html
Сразу несколько актеров отказались вести "Золотой глобус"
Сразу несколько актеров отказались вести "Золотой глобус" - РИА Новости, 11.12.2023
Сразу несколько актеров отказались вести "Золотой глобус"
Американский комик Крис Рок и ряд его коллег отказались быть ведущими премии "Золотой глобус", сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:55
2023-12-11T18:55
уилл смит
новости шоу-бизнеса
знаменитости
новости культуры
оскар (премия)
золотой глобус
культура
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский комик Крис Рок и ряд его коллег отказались быть ведущими премии "Золотой глобус", сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.&quot;Крис Рок, который уже дважды вел &quot;Оскар&quot;, стал одним из тех, кто отказался от предложения вести церемонию 7 января&quot;, — сказано в сообщении.Другая потенциальная кандидатка на роль ведущей, американская актриса и стендаперша Эли Вонг также отказалась от участия в шоу, как и трио ведущих подкаста "SmartLess" — Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт.Актрисы и неоднократные ведущие "Золотого глобуса" в прошлом, подруги Тина Фей и Эми Полер тоже не пожелали проводить церемонию в этом году. "Это неблагодарная работа, — пояснили CNN опрошенные эксперты. — Оно того не стоит. Есть много политики. Это уже не легко и не весело".Публицисты утверждают, что для начинающего комика выступление на "Золотом глобусе" может стать "путевкой в жизнь". Однако для звездных ведущих, с учетом затрат на подготовку и возможного недовольства публики, ведение церемонии может стать грязным пятном в карьере. Это подтверждает инцидент на вручении премии "Оскар" в этом году. Тогда Крис Рок публично получил пощечину за неудачную шутку об облысении актрисы Джады Пинкер-Смит от ее мужа Уилла Смита.Премия "Золотой глобус", которую присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы, вручается ежегодно с 1944 года за достижения на кино- и телеэкране.
https://ria.ru/20230922/oskar-1897959220.html
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уилл смит, новости шоу-бизнеса, знаменитости, новости культуры, оскар (премия), золотой глобус
Уилл Смит, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Новости культуры, Оскар (премия), Золотой глобус, Культура
Сразу несколько актеров отказались вести "Золотой глобус"

Комик Крис Рок и его коллеги-шоумены отказались вести премию "Золотой глобус"

© AP Photo / Chris PizzelloКрис Рок на церемонии вручения премии "Оскар"
Крис Рок на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
Крис Рок на церемонии вручения премии "Оскар"
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский комик Крис Рок и ряд его коллег отказались быть ведущими премии "Золотой глобус", сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
«

"Крис Рок, который уже дважды вел "Оскар", стал одним из тех, кто отказался от предложения вести церемонию 7 января", — сказано в сообщении.

Другая потенциальная кандидатка на роль ведущей, американская актриса и стендаперша Эли Вонг также отказалась от участия в шоу, как и трио ведущих подкаста "SmartLess" — Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт.
Актрисы и неоднократные ведущие "Золотого глобуса" в прошлом, подруги Тина Фей и Эми Полер тоже не пожелали проводить церемонию в этом году.
«
"Это неблагодарная работа, — пояснили CNN опрошенные эксперты. — Оно того не стоит. Есть много политики. Это уже не легко и не весело".
Публицисты утверждают, что для начинающего комика выступление на "Золотом глобусе" может стать "путевкой в жизнь". Однако для звездных ведущих, с учетом затрат на подготовку и возможного недовольства публики, ведение церемонии может стать грязным пятном в карьере.
Это подтверждает инцидент на вручении премии "Оскар" в этом году. Тогда Крис Рок публично получил пощечину за неудачную шутку об облысении актрисы Джады Пинкер-Смит от ее мужа Уилла Смита.
Премия "Золотой глобус", которую присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы, вручается ежегодно с 1944 года за достижения на кино- и телеэкране.
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КультураУилл СмитНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиНовости культурыОскар (премия)Золотой глобус
 
 
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