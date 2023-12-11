https://ria.ru/20231211/zolotoy_globus-1915145737.html

Сразу несколько актеров отказались вести "Золотой глобус"

Сразу несколько актеров отказались вести "Золотой глобус" - РИА Новости, 11.12.2023

Сразу несколько актеров отказались вести "Золотой глобус"

Американский комик Крис Рок и ряд его коллег отказались быть ведущими премии "Золотой глобус", сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:55

2023-12-11T18:55

2023-12-11T18:55

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский комик Крис Рок и ряд его коллег отказались быть ведущими премии "Золотой глобус", сообщает CNN со ссылкой на собственные источники."Крис Рок, который уже дважды вел "Оскар", стал одним из тех, кто отказался от предложения вести церемонию 7 января", — сказано в сообщении.Другая потенциальная кандидатка на роль ведущей, американская актриса и стендаперша Эли Вонг также отказалась от участия в шоу, как и трио ведущих подкаста "SmartLess" — Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт.Актрисы и неоднократные ведущие "Золотого глобуса" в прошлом, подруги Тина Фей и Эми Полер тоже не пожелали проводить церемонию в этом году. "Это неблагодарная работа, — пояснили CNN опрошенные эксперты. — Оно того не стоит. Есть много политики. Это уже не легко и не весело".Публицисты утверждают, что для начинающего комика выступление на "Золотом глобусе" может стать "путевкой в жизнь". Однако для звездных ведущих, с учетом затрат на подготовку и возможного недовольства публики, ведение церемонии может стать грязным пятном в карьере. Это подтверждает инцидент на вручении премии "Оскар" в этом году. Тогда Крис Рок публично получил пощечину за неудачную шутку об облысении актрисы Джады Пинкер-Смит от ее мужа Уилла Смита.Премия "Золотой глобус", которую присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы, вручается ежегодно с 1944 года за достижения на кино- и телеэкране.

https://ria.ru/20230922/oskar-1897959220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

уилл смит, новости шоу-бизнеса, знаменитости, новости культуры, оскар (премия), золотой глобус