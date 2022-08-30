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Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар"
Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар" - РИА Новости, 30.08.2022
Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар"
Крис Рок рассказал вернется ли он к роли ведущего награждения премией "Оскар" в следующем году, сообщает Arizona Republic. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:03
2022-08-30T12:03
2022-08-30T13:30
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ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Крис Рок рассказал вернется ли он к роли ведущего награждения премией "Оскар" в следующем году, сообщает Arizona Republic."Крис Рок… заявил во время воскресного шоу в Финиксе, что ему предложили стать ведущим в следующем году, на что он ответил отказом", — пишет издание.На последней церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит вышел на сцену и ударил по лицу Криса Рока за неуместную шутку о своей супруге Джаде Пинкетт-Смит. Позже, получая награду, актер извинился перед гостями за свой поступок.Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, вызвало волну критики. После этого киноакадемия США на 10 лет запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, сша, уилл смит, оскар (премия), знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, США, Уилл Смит, Оскар (премия), Знаменитости, звезды
12:03 30.08.2022 (обновлено: 13:30 30.08.2022)
Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар"
Комик Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар" после инцидента с Уиллом Смитом