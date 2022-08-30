https://ria.ru/20220830/oscar-1813067363.html

Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар"

Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар" - РИА Новости, 30.08.2022

Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар"

Крис Рок рассказал вернется ли он к роли ведущего награждения премией "Оскар" в следующем году, сообщает Arizona Republic. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:03

2022-08-30T12:03

2022-08-30T13:30

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ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Крис Рок рассказал вернется ли он к роли ведущего награждения премией "Оскар" в следующем году, сообщает Arizona Republic."Крис Рок… заявил во время воскресного шоу в Финиксе, что ему предложили стать ведущим в следующем году, на что он ответил отказом", — пишет издание.На последней церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит вышел на сцену и ударил по лицу Криса Рока за неуместную шутку о своей супруге Джаде Пинкетт-Смит. Позже, получая награду, актер извинился перед гостями за свой поступок.Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, вызвало волну критики. После этого киноакадемия США на 10 лет запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях.

https://ria.ru/20220829/ugrozy-1812900947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сша, уилл смит, оскар (премия), знаменитости, звезды