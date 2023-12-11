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Песенка Зеленского спета, заявил российский сенатор - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915050331.html
Песенка Зеленского спета, заявил российский сенатор
Песенка Зеленского спета, заявил российский сенатор - РИА Новости, 11.12.2023
Песенка Зеленского спета, заявил российский сенатор
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что песенка Владимира Зеленского на Украине спета, у власти ему осталось РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:00
2023-12-11T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
совет федерации рф
сергей цеков
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что песенка Владимира Зеленского на Украине спета, у власти ему осталось находиться недолго. Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди возможных преемников в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. "Песенка Зеленского спета, потому что он допустил уйму ошибок на посту президента Украины и оказался человеком, из-за которого Украина потеряла около миллиона жизней и еще более 10 миллионов покинули страну", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Украина из-за Зеленского стала страной, непригодной для проживания. "Это начинают чувствовать в самой Украине, рейтинги Зеленского падают. Все больше украинцев начинают задумываться о том, что его надо убирать от власти. Критическая масса накапливается и, думаю, что недолго Зеленскому осталось быть президентом Украины", - подчеркнул сенатор. При этом, по его словам, нового президента Украины будут определять в США, а украинский народ выступит в роли статиста, который проголосует за того, на кого укажут западные хозяева.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, совет федерации рф, сергей цеков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Совет Федерации РФ, Сергей Цеков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песенка Зеленского спета, заявил российский сенатор

Сенатор Цеков: Зеленскому осталось недолго находиться у власти

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что песенка Владимира Зеленского на Украине спета, у власти ему осталось находиться недолго.
Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди возможных преемников в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко.
"Песенка Зеленского спета, потому что он допустил уйму ошибок на посту президента Украины и оказался человеком, из-за которого Украина потеряла около миллиона жизней и еще более 10 миллионов покинули страну", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Украина из-за Зеленского стала страной, непригодной для проживания. "Это начинают чувствовать в самой Украине, рейтинги Зеленского падают. Все больше украинцев начинают задумываться о том, что его надо убирать от власти. Критическая масса накапливается и, думаю, что недолго Зеленскому осталось быть президентом Украины", - подчеркнул сенатор. При этом, по его словам, нового президента Украины будут определять в США, а украинский народ выступит в роли статиста, который проголосует за того, на кого укажут западные хозяева.
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Зеленскому нашли замену. Украинцы сплотились вокруг нового лидера
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСовет Федерации РФСергей ЦековСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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