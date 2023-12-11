Песенка Зеленского спета, заявил российский сенатор
Сенатор Цеков: Зеленскому осталось недолго находиться у власти
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что песенка Владимира Зеленского на Украине спета, у власти ему осталось находиться недолго.
Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди возможных преемников в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко.
"Песенка Зеленского спета, потому что он допустил уйму ошибок на посту президента Украины и оказался человеком, из-за которого Украина потеряла около миллиона жизней и еще более 10 миллионов покинули страну", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Украина из-за Зеленского стала страной, непригодной для проживания. "Это начинают чувствовать в самой Украине, рейтинги Зеленского падают. Все больше украинцев начинают задумываться о том, что его надо убирать от власти. Критическая масса накапливается и, думаю, что недолго Зеленскому осталось быть президентом Украины", - подчеркнул сенатор. При этом, по его словам, нового президента Украины будут определять в США, а украинский народ выступит в роли статиста, который проголосует за того, на кого укажут западные хозяева.