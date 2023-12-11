https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915050331.html

Песенка Зеленского спета, заявил российский сенатор

Песенка Зеленского спета, заявил российский сенатор - РИА Новости, 11.12.2023

Песенка Зеленского спета, заявил российский сенатор

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что песенка Владимира Зеленского на Украине спета, у власти ему осталось РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:00

2023-12-11T13:00

2023-12-11T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

россия

совет федерации рф

сергей цеков

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_539c8fd4a34f1dd76ccc55e9db57ecfd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что песенка Владимира Зеленского на Украине спета, у власти ему осталось находиться недолго. Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди возможных преемников в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. "Песенка Зеленского спета, потому что он допустил уйму ошибок на посту президента Украины и оказался человеком, из-за которого Украина потеряла около миллиона жизней и еще более 10 миллионов покинули страну", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Украина из-за Зеленского стала страной, непригодной для проживания. "Это начинают чувствовать в самой Украине, рейтинги Зеленского падают. Все больше украинцев начинают задумываться о том, что его надо убирать от власти. Критическая масса накапливается и, думаю, что недолго Зеленскому осталось быть президентом Украины", - подчеркнул сенатор. При этом, по его словам, нового президента Украины будут определять в США, а украинский народ выступит в роли статиста, который проголосует за того, на кого укажут западные хозяева.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, россия, совет федерации рф, сергей цеков, ситуация в днр и лнр