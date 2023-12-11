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Зеленский выступит во вторник перед американскими сенаторами - РИА Новости, 11.12.2023
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00:28 11.12.2023 (обновлено: 06:00 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914980503.html
Зеленский выступит во вторник перед американскими сенаторами
Зеленский выступит во вторник перед американскими сенаторами - РИА Новости, 11.12.2023
Зеленский выступит во вторник перед американскими сенаторами
Владимир Зеленский приглашен во вторник выступить на встрече со всем составом американского сената, сообщили местные СМИ со ссылкой на руководство палаты. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T00:28
2023-12-11T06:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский приглашен во вторник выступить на встрече со всем составом американского сената, сообщили местные СМИ со ссылкой на руководство палаты. От позиции законодателей зависит продолжение помощи Украине, для которой Белый дом запросил дополнительно 61 миллиард долларов. "Лидер (демократического) большинства Чак Шумер и республиканский лидер Митч Макконнелл пригласили президента Зеленского выступить на встрече со всеми сенаторами во вторник утром", - цитируют СМИ заявление руководства сената. Встреча назначена на 9.00 по местному времени (17.00 мск). В Вашингтон Зеленского пригласил президент США Джо Байден для обсуждения "нужд Украины и важности продолжения американской помощи". В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано. Ранее демократы ходатайствовали о начале дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами. Ходатайство не набрало необходимой поддержки, соответственно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и тем более утвердить его. За высказались 49 сенаторов, против - 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась в сенате по итогам процедурного голосования. Законопроект предусматривает выделение многомиллиардного финансирования для помощи Украине, Израилю, а также меры по урегулированию ситуации на южной границе Штатов. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США. В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914979082.html
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914962572.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден
Зеленский выступит во вторник перед американскими сенаторами

СМИ: Зеленский выступит во вторник перед сенаторами США

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский приглашен во вторник выступить на встрече со всем составом американского сената, сообщили местные СМИ со ссылкой на руководство палаты.
От позиции законодателей зависит продолжение помощи Украине, для которой Белый дом запросил дополнительно 61 миллиард долларов.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Пресс-секретарь Орбана раскрыл содержание его разговора с Зеленским
Вчера, 23:54
"Лидер (демократического) большинства Чак Шумер и республиканский лидер Митч Макконнелл пригласили президента Зеленского выступить на встрече со всеми сенаторами во вторник утром", - цитируют СМИ заявление руководства сената.
Встреча назначена на 9.00 по местному времени (17.00 мск).
В Вашингтон Зеленского пригласил президент США Джо Байден для обсуждения "нужд Украины и важности продолжения американской помощи".
В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано.
Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
"Тотальная катастрофа". Поведение Зеленского вызвало возмущение в Киеве
Вчера, 20:16
Ранее демократы ходатайствовали о начале дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами. Ходатайство не набрало необходимой поддержки, соответственно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и тем более утвердить его. За высказались 49 сенаторов, против - 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась в сенате по итогам процедурного голосования. Законопроект предусматривает выделение многомиллиардного финансирования для помощи Украине, Израилю, а также меры по урегулированию ситуации на южной границе Штатов.
Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.
В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
"Ответный удар". Зеленского предупредили о катастрофе
Вчера, 17:18
 
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