Рейтинг@Mail.ru
Источник: на пленарном заседании ГД в День Конституции выступит Володин - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/zasedanie-1915159969.html
Источник: на пленарном заседании ГД в День Конституции выступит Володин
Источник: на пленарном заседании ГД в День Конституции выступит Володин - РИА Новости, 11.12.2023
Источник: на пленарном заседании ГД в День Конституции выступит Володин
На пленарном заседании 12 декабря, в День Конституции, выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций, сообщил источник в ГД. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:47
2023-12-11T18:47
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833427591_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_c2010a45e25d457bf6e299c60b2e8876.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. На пленарном заседании 12 декабря, в День Конституции, выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций, сообщил источник в ГД. "На пленарном заседании 12 декабря, в день Конституции, выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций. В этот день 30 лет назад была принята Конституция РФ, в соответствии с которой были образованы Госдума и Совет Федерации", - сообщил источник в ГД.
https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915144994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833427591_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_d2a9ce71fe562c383e5c0e60169ed75f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Источник: на пленарном заседании ГД в День Конституции выступит Володин

На пленарном заседании Госдумы 12 декабря выступят Володин и лидеры фракций

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. На пленарном заседании 12 декабря, в День Конституции, выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций, сообщил источник в ГД.
"На пленарном заседании 12 декабря, в день Конституции, выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций. В этот день 30 лет назад была принята Конституция РФ, в соответствии с которой были образованы Госдума и Совет Федерации", - сообщил источник в ГД.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Медведев допустил точечные изменения в Конституции
Вчера, 17:50
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала