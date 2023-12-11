https://ria.ru/20231211/zasedanie-1915159969.html

Источник: на пленарном заседании ГД в День Конституции выступит Володин

Источник: на пленарном заседании ГД в День Конституции выступит Володин - РИА Новости, 11.12.2023

Источник: на пленарном заседании ГД в День Конституции выступит Володин

На пленарном заседании 12 декабря, в День Конституции, выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций, сообщил источник в ГД. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:47

2023-12-11T18:47

2023-12-11T18:47

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. На пленарном заседании 12 декабря, в День Конституции, выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций, сообщил источник в ГД. "На пленарном заседании 12 декабря, в день Конституции, выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций. В этот день 30 лет назад была принята Конституция РФ, в соответствии с которой были образованы Госдума и Совет Федерации", - сообщил источник в ГД.

https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915144994.html

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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф