СМИ: страны ЕС не согласовали запрет на продажу России нефтяных танкеров
Рейтер: страны ЕС не согласовали запрет на продажу России нефтяных танкеров
Нефтяные танкеры. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза отказались от запрета на продажу России нефтяных танкеров, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Комиссия изначально хотела запретить продажу старых танкеров российским юридическим лицам или их использование в России, а также юридическим лицам, которые могли бы использовать танкеры для обхода ограничений G7 цен на нефть, но от этого условия отказались", — говорится в публикации.
Отмечается, что средиземноморские страны с активными судоходными компаниями выразили озабоченность тем, что такой шаг может поставить их в невыгодное положение.
В ЕС также отказались от требования запрашивать разрешение на переводы средств из стран-членов российским физическим или юридическим лицам. Вместо этого банкам или организациям в России придется уведомлять соответствующие органы в ЕС о транзакциях свыше 100 тысяч евро.
Кроме того, по данным источников, в ЕС близки к согласованию нового пакета санкций против Москвы. Документ могут распространить уже сегодня.
Предметом основных споров при обсуждении новых ограничений остается исключение для товаров личного использования. В частности, речь идет о возможности въезда автомобилей с российскими номерами в ЕС, добавляет агентство.
Если постпреды ЕС в понедельник достигнут согласия по 12-му пакету санкций, они запустят традиционную техническую процедуру его формального утверждения на министерском уровне. После этого документ еще раз проверят специалисты. Затем его опубликуют в официальном журнале ЕС и он вступит в силу.
Как заявил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пакет европейских санкций совершенно точно включит запрет на импорт российских алмазов, а также другие "важные" ограничения.
Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против Москвы. Персональные ограничения теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Они предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физические лица дополнительно распространяется запрет на въезд в Евросоюз и пересечение территории Евросоюза транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.