https://ria.ru/20231211/zapret-1915192633.html

СМИ: страны ЕС не согласовали запрет на продажу России нефтяных танкеров

СМИ: страны ЕС не согласовали запрет на продажу России нефтяных танкеров - РИА Новости, 11.12.2023

СМИ: страны ЕС не согласовали запрет на продажу России нефтяных танкеров

Страны Евросоюза отказались от запрета на продажу России нефтяных танкеров, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T22:47

2023-12-11T22:47

2023-12-11T23:36

россия

бельгия

александр де кроо

евросоюз

g7

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза отказались от запрета на продажу России нефтяных танкеров, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Комиссия изначально хотела запретить продажу старых танкеров российским юридическим лицам или их использование в России, а также юридическим лицам, которые могли бы использовать танкеры для обхода ограничений G7 цен на нефть, но от этого условия отказались", — говорится в публикации.Отмечается, что средиземноморские страны с активными судоходными компаниями выразили озабоченность тем, что такой шаг может поставить их в невыгодное положение. В ЕС также отказались от требования запрашивать разрешение на переводы средств из стран-членов российским физическим или юридическим лицам. Вместо этого банкам или организациям в России придется уведомлять соответствующие органы в ЕС о транзакциях свыше 100 тысяч евро. Кроме того, по данным источников, в ЕС близки к согласованию нового пакета санкций против Москвы. Документ могут распространить уже сегодня. Предметом основных споров при обсуждении новых ограничений остается исключение для товаров личного использования. В частности, речь идет о возможности въезда автомобилей с российскими номерами в ЕС, добавляет агентство.Если постпреды ЕС в понедельник достигнут согласия по 12-му пакету санкций, они запустят традиционную техническую процедуру его формального утверждения на министерском уровне. После этого документ еще раз проверят специалисты. Затем его опубликуют в официальном журнале ЕС и он вступит в силу. Как заявил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пакет европейских санкций совершенно точно включит запрет на импорт российских алмазов, а также другие "важные" ограничения.Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против Москвы. Персональные ограничения теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Они предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физические лица дополнительно распространяется запрет на въезд в Евросоюз и пересечение территории Евросоюза транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231204/almazy-1913599707.html

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914471125.html

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россия, бельгия, александр де кроо, евросоюз, g7