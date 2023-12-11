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В Петербурге за неделю сильно возросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2023
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16:08 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/zabolevaemost-1915110204.html
В Петербурге за неделю сильно возросла заболеваемость COVID-19
В Петербурге за неделю сильно возросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2023
В Петербурге за неделю сильно возросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге за минувшую неделю возросла на 47%, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:08
2023-12-11T16:08
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге за минувшую неделю возросла на 47%, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева "Что касается новой коронавирусной инфекции, то мы отмечаем ее рост на 49-й календарной неделе (с 4 декабря по 10 декабря – ред.) в сравнении с 48-й. Увеличение отмечается порядка 47%. 10% приходится на деток и 90% приходится на взрослое население", - сказала она журналистам. По словам Катаевой, по клиническим проявлениям инфекции 84% по-прежнему приходится на ОРВИ, 5% - на бессимптомную форму заболевания. Катаева сообщила также, что наряду с ростом заболеваемости коронавирусом, в Петербурге растет и заболеваемость гриппом и ОРВИ, уровень которой "в небольшом процентном соотношении превышает эпидпороги".
https://ria.ru/20231211/koronavirus-1915081257.html
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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В Петербурге за неделю сильно возросла заболеваемость COVID-19

В Петербурге заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 47%

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПациенты ожидают приема врача
Пациенты ожидают приема врача - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Пациенты ожидают приема врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге за минувшую неделю возросла на 47%, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева
«
"Что касается новой коронавирусной инфекции, то мы отмечаем ее рост на 49-й календарной неделе (с 4 декабря по 10 декабря – ред.) в сравнении с 48-й. Увеличение отмечается порядка 47%. 10% приходится на деток и 90% приходится на взрослое население", - сказала она журналистам.
По словам Катаевой, по клиническим проявлениям инфекции 84% по-прежнему приходится на ОРВИ, 5% - на бессимптомную форму заболевания.
Катаева сообщила также, что наряду с ростом заболеваемости коронавирусом, в Петербурге растет и заболеваемость гриппом и ОРВИ, уровень которой "в небольшом процентном соотношении превышает эпидпороги".
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ОбществоЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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